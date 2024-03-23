США завдали ударів по складах зброї єменських хуситів

Напередодні ударів США збили чотири безпілотники в контрольованих хуситами районах Ємену в цілях самооборони.

Ілюстративне фото: хусит на фоні захопленого у Червоному морі судна Galaxy

США збили чотири безпілотники хуситів, і з метою самооборони завдали ударів по трьох підземних сховищах зброї повстанців у контрольованих ними районах Ємену. Ці склади зброї становили загрозу для коаліційних сил та торговельних суден.

Про це повідомляє Центральне командування США в мережі X.

CENTCOM заявив, що його сили знищили чотири безпілотники в контрольованих хуситами районах Ємену в цілях самооборони. Під час атак США на БПЛА бойовики-хусити випустили чотири протикорабельні балістичні ракети з підконтрольних хуситам районів Ємену в напрямку Червоного моря.

"Постраждалих або пошкоджень серед американських, коаліційних або комерційних кораблів не було", — ідеться в повідомленні.

У СШа додають, що такі дії забезпечують свободу судноплавства, а також, щоб "зробити міжнародні води безпечнішими і надійнішими для американських, коаліційних і торговельних суден".

За інформацією CENTCOM, внаслідок незаконних нападів хуситів вбито трьох моряків, потоплено комерційне судно, що законно прямувало через Червоне море, зірвано доставку гуманітарної допомоги до Ємену, завдано шкоди економіці Близького Сходу та навколишньому середовищу.

Раніше The Times of Israel повідомили, що винищувачі армії Сполучених Штатів атакували підземні сховища хуситів у Ємені.