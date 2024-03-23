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"Вікендовий шатдаун": дедлайн минув, Сенат не встиг проголосувати за фінансування уряду

Технічно в США припинено роботу чималої кількості відомств, але на вихідних це навряд буде помітно.

"Вікендовий шатдаун": дедлайн минув, Сенат не встиг проголосувати за фінансування уряду
Фото: EPA/UPG

У Сполучених Штатах минув дедлайн ухвалення рішення про фінансування уряду - технічно в країні настав шатдаун. 

Проте, як зазначає The Washington Post, помітити припинення роботи установ буде складно. Адже ще до сходу сонця над Капітолійським пагорбом у Вашингтоні Сенат все ж має остаточно схвалити виділення 1,2 трильйона доларів. Фактично ж у законодавців є попереду всі вихідні: у суботу та неділю переважна більшість урядових служб усе одно не працюють.

Через процедурні особливості провести остаточне голосування ще до опівночі за місцевим часом було практично неможливо: для цього знадобилася б одностайна підтримка всіх сенаторів. Група республіканців наполягала на розгляді правок, проте пізно ввечері у п'ятницю верхня палата Конгресу домовилася припинити дебати.

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