"Вікендовий шатдаун": дедлайн минув, Сенат не встиг проголосувати за фінансування уряду

Технічно в США припинено роботу чималої кількості відомств, але на вихідних це навряд буде помітно.

У Сполучених Штатах минув дедлайн ухвалення рішення про фінансування уряду - технічно в країні настав шатдаун.

Проте, як зазначає The Washington Post, помітити припинення роботи установ буде складно. Адже ще до сходу сонця над Капітолійським пагорбом у Вашингтоні Сенат все ж має остаточно схвалити виділення 1,2 трильйона доларів. Фактично ж у законодавців є попереду всі вихідні: у суботу та неділю переважна більшість урядових служб усе одно не працюють.

Через процедурні особливості провести остаточне голосування ще до опівночі за місцевим часом було практично неможливо: для цього знадобилася б одностайна підтримка всіх сенаторів. Група республіканців наполягала на розгляді правок, проте пізно ввечері у п'ятницю верхня палата Конгресу домовилася припинити дебати.