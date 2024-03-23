Німецький Бундесрат схвалив закон щодо часткової легалізації канабісу

Бундесрат (представництво федеральних земель Німеччини) схвалив закон щодо часткової легалізації канабісу.

Про це повідомляє Укрінформ.

Міністр охорони здоров'я Карл Лаутербах розповів представникам земель, що за останні роки серед дітей та молоді подвоїлося споживання наркотиків, придбаних на “чорному ринку”. При цьому вдвічі зросла і кількість смертей від наркотиків.

“Так далі тривати не могло. Я також був проти легалізації канабісу роками, але дослідження показують, що тут потрібна нова пропозиція”, - сказав Лаутербах.

Раніше цей закон, запропонований правлячою коаліцією, був ухвалений Бундестагом.

Закон віком від 18 років дозволяє дорослим вживати, а також в обмежених кількостях зберігати та вирощувати канабіс. Їм буде дозволено мати при собі до 25 грамів канабісу для власного споживання та зберігати до 50 грамів вдома. Також буде дозволено вирощувати три рослини.

При цьому для неповнолітніх канабіс залишиться забороненим.

З липня “канабіс-клубам” має бути дозволено вирощувати та купувати канабіс в обмежених кількостях.

Водночас публічне його споживання буде дозволено “на обмеженій основі” та поза зоною видимості дитячих і молодіжних закладів, спортивних споруд тощо.

Рішення має набути чинності 1 квітня.

Блок ХДС/ХСС уже заявив, що якщо переможе на наступних парламентських виборах, денонсує закон.

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