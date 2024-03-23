Німецький Бундесрат схвалив закон щодо часткової легалізації канабісу

Бундесрат (представництво федеральних земель Німеччини) схвалив закон щодо часткової легалізації канабісу.
Про це повідомляє Укрінформ.
Міністр охорони здоров'я Карл Лаутербах розповів представникам земель, що за останні роки серед дітей та молоді подвоїлося споживання наркотиків, придбаних на “чорному ринку”. При цьому вдвічі зросла і кількість смертей від наркотиків.
“Так далі тривати не могло. Я також був проти легалізації канабісу роками, але дослідження показують, що тут потрібна нова пропозиція”, - сказав Лаутербах.
Раніше цей закон, запропонований правлячою коаліцією, був ухвалений Бундестагом.
Закон віком від 18 років дозволяє дорослим вживати, а також в обмежених кількостях зберігати та вирощувати канабіс. Їм буде дозволено мати при собі до 25 грамів канабісу для власного споживання та зберігати до 50 грамів вдома. Також буде дозволено вирощувати три рослини.
При цьому для неповнолітніх канабіс залишиться забороненим.
З липня “канабіс-клубам” має бути дозволено вирощувати та купувати канабіс в обмежених кількостях.
Водночас публічне його споживання буде дозволено “на обмеженій основі” та поза зоною видимості дитячих і молодіжних закладів, спортивних споруд тощо.
Рішення має набути чинності 1 квітня.
Блок ХДС/ХСС уже заявив, що якщо переможе на наступних парламентських виборах, денонсує закон.
Що відбувається з легалізацією медичного канабісу в Україні
- 21 грудня 2023 Верховна Рада прийняла законопроєкт щодо легалізації медичного канабісу 7457 у другому читанні.
- Згідно із законопроектом, Виробництво ліків жорстко контролюватиметься на усіх етапах. Вирощувати зможуть лише юрособи, які отримають відповідну ліцензію та GMP-сертифікат, під цілодобовим відеонаглядом із доступом для Нацполіції. Кожен кущ буде мати індивідуальне кодування, щоб відслідковувати рух рослин до пацієнта.
- Препарати на основі медканабісу можна буде отримати тільки за електронним рецептом. Цей рецепт лікар виписуватиме пацієнту відповідно до його стану, як це зараз відбувається з морфіном. Пацієнти отримуватимуть ліки лише в тих аптеках, які мають відповідну ліцензію і умови для зберігання.
- 13 липня 2023 року депутати ухвалили за основу урядовий законопроєкт про легалізацію медичного канабісу. Це вже третя і цього разу вдала спроба розширити доступ до відповідних медикаментів.
- У 2021 році в парламенті пропонували легалізувати використання канабісу винятково в медичних та наукових цілях. Його рекреаційне вживання залишиться поза законом. Однак 13 липня Рада "завернула" законопроєкт. Після цього Міністерство охорони здоров'я винесло його на громадські обговорення.
- Докладніше про закон у матеріалі “Легалізація медичного канабісу: третя спроба – перший крок”.