Російска ракета влучила в тролейбус, що рухався через дамбу ДніпроГЕС
Російска ракета влучила в тролейбус, що рухався через дамбу ДніпроГЕС
​Комбінований удар по Україні 19-22 березня. Аналізуємо дії ворога
​Комбінований удар по Україні 19-22 березня. Аналізуємо дії ворога
Віра Агеєва: «Якби з 1991 року була культурна політика на Донбасі, все могло би бути інакше»
Віра Агеєва: «Якби з 1991 року була культурна політика на Донбасі, все могло би бути інакше»
Масована ракетна атака: ворог використав стратегічну авіацію, "Кинджали" та балістику (оновлено)
Масована ракетна атака: ворог використав стратегічну авіацію, "Кинджали" та балістику (оновлено)
США попросили Україну припинити удари по російських НПЗ, аби не спровокувати зростання цін на нафту, - Financial Times
США попросили Україну припинити удари по російських НПЗ, аби не спровокувати зростання цін на нафту, - Financial Times
Невідомі влаштували стрілянину на концерті в Москві, десятки загиблих. ГУР назвало це провокацією спецслужб Путіна
Невідомі влаштували стрілянину на концерті в Москві, десятки загиблих. ГУР назвало це провокацією спецслужб Путіна
Росія завдала 12 ударів по Запоріжжю. ЗАЕС на межі блекауту (оновлено)
Росія завдала 12 ударів по Запоріжжю. ЗАЕС на межі блекауту (оновлено)
Росіяни вчергове завдали удару по Хмельниччині. Є жертви (оновлено)
Росіяни вчергове завдали удару по Хмельниччині. Є жертви (оновлено)
У Запоріжжі 19-річна студентка вишу коригувала ракетні удари ворога, – СБУ
У Запоріжжі 19-річна студентка вишу коригувала ракетні удари ворога, – СБУ
ГоловнаСвіт

Німецький Бундесрат схвалив закон щодо часткової легалізації канабісу

Рішення має набути чинності 1 квітня.

Німецький Бундесрат схвалив закон щодо часткової легалізації канабісу
У Німеччині погодили часткову легалізацію канабісу
Фото: EPA/UPG

Бундесрат (представництво федеральних земель Німеччини) схвалив закон щодо часткової легалізації канабісу.

Про це повідомляє Укрінформ.

Міністр охорони здоров'я Карл Лаутербах розповів представникам земель, що за останні роки серед дітей та молоді подвоїлося споживання наркотиків, придбаних на “чорному ринку”. При цьому вдвічі зросла і кількість смертей від наркотиків. 

“Так далі тривати не могло. Я також був проти легалізації канабісу роками, але дослідження показують, що тут потрібна нова пропозиція”, - сказав Лаутербах.

Раніше цей закон, запропонований правлячою коаліцією, був ухвалений Бундестагом.

Підписуйтесь на наш Google News

Закон віком від 18 років дозволяє дорослим вживати, а також в обмежених кількостях зберігати та вирощувати канабіс. Їм буде дозволено мати при собі до 25 грамів канабісу для власного споживання та зберігати до 50 грамів вдома. Також буде дозволено вирощувати три рослини. 

При цьому для неповнолітніх канабіс залишиться забороненим.

З липня “канабіс-клубам” має бути дозволено вирощувати та купувати канабіс в обмежених кількостях. 

Водночас публічне його споживання буде дозволено “на обмеженій основі” та поза зоною видимості дитячих і молодіжних закладів, спортивних споруд тощо. 

Рішення має набути чинності 1 квітня.

Блок ХДС/ХСС уже заявив, що якщо переможе на наступних парламентських виборах, денонсує закон.

Що відбувається з легалізацією медичного канабісу в Україні

  • 21 грудня 2023 Верховна Рада прийняла законопроєкт щодо легалізації медичного канабісу 7457 у другому читанні.
  • Згідно із законопроектом,  Виробництво ліків жорстко контролюватиметься на усіх етапах. Вирощувати зможуть лише юрособи, які отримають відповідну ліцензію та GMP-сертифікат, під цілодобовим відеонаглядом із доступом для Нацполіції. Кожен кущ буде мати індивідуальне кодування, щоб відслідковувати рух рослин до пацієнта.
  • Препарати на основі медканабісу можна буде отримати тільки за електронним рецептом. Цей рецепт лікар виписуватиме пацієнту відповідно до його стану, як це зараз відбувається з морфіном. Пацієнти отримуватимуть ліки лише в тих аптеках, які мають відповідну ліцензію і умови для зберігання.
  • 13 липня 2023 року депутати ухвалили за основу урядовий законопроєкт про легалізацію медичного канабісу. Це вже третя і цього разу вдала спроба розширити доступ до відповідних медикаментів.
  • У 2021 році в парламенті пропонували легалізувати використання канабісу винятково в медичних та наукових цілях. Його рекреаційне вживання залишиться поза законом. Однак 13 липня Рада "завернула" законопроєкт. Після цього Міністерство охорони здоров'я винесло його на громадські обговорення.
  • Докладніше про закон у матеріалі “Легалізація медичного канабісу: третя спроба – перший крок”.
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies