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Невідомі влаштували стрілянину на концерті в Москві, десятки загиблих. ГУР назвало це провокацією спецслужб Путіна

Очевидці розповідали, що нападників було від 2 до 5.

Невідомі влаштували стрілянину на концерті в Москві, десятки загиблих. ГУР назвало це провокацією спецслужб Путіна
Пожежа в Crocus City Hall у Росії
Фото: скриншот відео

У Красногірську в Росії група осіб у тактичному спорядженні увірвалася в Crocus City Hall, де мав відбутися концерт групи "Пікнік" і влаштувала стрілянину, пише російське видання "Медуза".

Станом на 20-ту годину 22 березня ЗМІ країни-агресора повідомляли про 40 вбитих і понад сотню поранених.

У приміщенні згодом пролунав вибух і спалахнула масштабна пожежа, тоді обвалився дах. Згодом повідомили про повторний вибух.

Очевидці розповідали, що нападників було від 2 до 5, у них була автоматична зброя. Вони розстріляли охоронців, а тоді взялися розстрілювати росіян у фойє.

Частину людей вивели з приміщення, деякі заблоковані.

Доповнено. Українська розвідка заявила, що теракт у Підмосков'ї - це свідома провокацією режиму диктатора Путіна.

Представник Головного управління розвідки Міноборони України Андрій Юсов у коментарі "Українській правді" повідомив, що про цю провокацію попереджала міжнародна спільнота.

"Кремлівський тиран з цього починав свою кар'єру і такими ж злочинами проти власних громадян хоче її завершити", - додав Юсов.

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