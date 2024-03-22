В Україну прибули системи протидії безпілотникам від Литви.

Про це йдеться на сайті литовського Міністерства оборони.

Фото: Збройні сили Литви Системи протидії безпілотникам від Литви

За даними оборонного відомства, Литва вже надала нашій державі різну зброю, боєприпаси, безпілотники, засоби боротьби з дронами, навчає солдатів, забезпечує ремонт важкої техніки та надає всю іншу підтримку відповідно до заявлених потреб України.

"Литва вже розробила план довгострокової підтримки України, 200 мільйонів заплановано на 2024-2026 роки в межах європейського пакету військової підтримки України", - зазначили у відомстві.