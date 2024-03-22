Єврокомісія пропонує підвищити тарифи на імпорт зернових з РФ та Білорусі до Євросоюзу

Європейська комісія пропонує підвищити тарифи на імпорт до ЄС зернових, олійних культур і продуктів переробки з Росії та Білорусі, включно з пшеницею, кукурудзою та соняшниковим шротом.

Про це йдеться на сайті ЄК.

“Ці тарифи, хоча й достатньо високі, щоб на практиці придушити такий імпорт до ЄС, не вплинуть на експорт до третіх країн”, − йдеться у повідомленні.

Цю пропозицію розгляне Рада Європейського Союзу. Після ухвалення Радою тарифи одразу почнуть застосовуватися.

Заходи спрямовані, зокрема, для боротьби з російським експортом незаконно привласненого зерна, виробленого на території України, частина якого незаконно експортується на ринок ЄС. Товар при цьому навмисно маркований як “російський”.

“Запропоновані сьогодні мита гарантують, що цей незаконний метод експорту більше не буде прибутковим”, − зазначили у Єврокомісії.

ЄК також хоче запобігти використанню Росією доходів від експорту до ЄС для фінансування війни проти України. “На тлі того, що у 2023 році Росія експортувала до ЄС такої продукції на близько 1,3 мільярда євро, ці тарифи ЄС відріжуть ще одне важливе джерело прибутку для російської економіки та, унаслідок, російської військової машини”, − зазначено у пресрелізі.

Збільшення тарифів також стосуватиметься Білорусі через тісні політичні та економічні зв’язки країни з Росією. Крім того, включивши Білорусь до новиз обмежень, ЄС не дозволить Росії використовувати Білорусь, щоб обійти нові тарифи та направити свої товари на ринок ЄС.

Водночас пропозиція не впливає на транзит зернових, олійних культур і продуктів переробки з Росії та Білорусі до третіх країн.

“Це свідчить про те, що Європейський Союз залишається повністю відданим сприянню продовольчої безпеки в усьому світі, особливо коли йдеться про країни, що розвиваються”, − зазначили в ЄК.