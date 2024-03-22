США підготували проєкт резолюції Радбезу ООН про припинення вогню у Газі

Документ демонструє зміну у ставленні Вашингтона до війни.

У п'ятницю Рада Безпеки ООН розгляне проєкт резолюції за авторством Сполучених Штатів щодо режиму припинення вогню у Смузі Гази.

Як повідомляє Reuters, документ передбачає зупинку бойових дій щонайменше на шість тижнів, що дозволить належним чином захистити цивільне населення та надати йому гуманітарну допомогу.

Резолюція демонструє, як змінилося ставлення Вашингтона до війни Ізраїлю проти ХАМАСу. Раніше США відмовлялися підтримувати у Радбезі ООН будь-які проєкти, які містили слова "припинення вогню".

Нинішній документ базується на результатах перемовин США, Єгипту та Катару, які дійшли згоди щодо потреби перемир'я та пошуку шляхів до "договору, який би забезпечив тривалий мир".

Посольство Ізраїлю у США ще не відреагувало на проєкт резолюції.

Для ухвалення документа потрібна більшість у Раді Безпеки, яка складається з 15 країн, і відсутність вето з боку постійних членів, серед яких США, Франція, Британія, Китай та РФ.