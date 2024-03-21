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Завтра Палата представників проголосує за $1,2 трлн на фінансування американського уряду

Відповідно до угоди витрати США на оборону зростуть більше ніж на 3% до 886 мільярдів доларів.

Завтра Палата представників проголосує за $1,2 трлн на фінансування американського уряду
Фото: ЕРА/UPG

Лідери Конгресу оприлюднили деталі угоди на суму 1,2 трильйона доларів для фінансування більшості урядових установ США до 30 вересня, пише Bloomberg з посиланням на джерела.

Видання зазначає, що це сталося лише за кілька днів до суботнього “дедлайну”, після якого без фінансування американський уряд частково призупинить свою роботу.

Палата представників проголосує за пакет завтра, 22 березня.

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Відповідно до угоди, витрати на оборону зростуть більш ніж на 3% до 886 мільярдів доларів, тоді як внутрішні витрати залишаться переважному незмінними. Фінансування прикордонних та імміграційних служб збільшать.

Пакет, підтриманий президентом Джо Байденом і лідерами обох партій, передбачає скорочення фінансування Державного департаменту та іноземних операцій на 6% і забороняє посольствам США вивішувати прапори LGBTQ Pride або інші офіційні прапори, які не належать Сполученим Штатам. 

Республіканці не отримали скорочення внутрішніх витрат на 22%, якого вимагали прихильники жорсткої лінії.

Схвалення Конгресом угоди лідерів практично забезпечено, хоча противники можуть використати процедурні маневри, щоб відкласти ухвалення до наступного тижня. Однак коротка перерва на вихідні навряд чи матиме значний вплив на економіку США чи фінансові ринки.

  • Лідери обох партій в Конгресі та Білому домі погодилися щодо фінансування уряду до 30 вересня 2024-го. Пізніше Байден заявив, що дійшов згоди з Конгресом щодо бюджету.
  • Щодо України, то республіканці в Конгресі США розглядають потенційне рішення надати принаймні частину з пакету допомоги Києву у вигляді позики.
  • Раніше спікер Палати представників США Майк Джонсон заявляв, що палата повернеться до розгляду законопроєкту з підтримкою України після того, як владнає питання з бюджетним законодавством.
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