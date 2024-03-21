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Міністра оборони Індонезії офіційно оголосили переможцем президентських виборів

Прихильники опозиції вийшли на вулиці Джакарти з протестами проти Прабово Субіанто, заявляючи про фальсифікації під час голосування.

Міністра оборони Індонезії офіційно оголосили переможцем президентських виборів
Президент Індонезії Прабово Субіанто
Фото: EPA/UPG

Міністр оборони Індонезії Прабово Субіанто був оголошений переможцем президентських виборів, які відбулися у лютому. Про це пише BBC.

Його два суперники, Анієс Басведан і Ганджар Праново, пообіцяли оскаржити результат. Передбачаючи протести прихильників опозиції, поліція направила понад 3000 офіцерів для охорони столиці Джакарти до оголошення офіційних результатів.

Демонстранти вийшли на вулиці останніми тижнями, стверджуючи про масові фальсифікації виборів.

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Колишній генерал, якого десятиліттями переслідували через обвинувачення в порушеннях прав людини, набрав 58,59% голосів.

“Для тих, хто не голосував за нас, дайте нам шанс”, − сказав 72-річний політик після того, як виборча комісія оголосила офіційний підрахунок у середу ввечері.

Прабово вступить на посаду в жовтні, замінивши чинного президента Джоко Відодо.

  • В Індонезії 14 лютого одночасно відбулися президентські, парламентські та місцеві вибори – ця подія вважається найбільшими одноденними виборами у світі.
  • Проголосували 80% із 205 мільйонів зареєстрованих виборців із 17 000 островів і трьох часових поясів. Вони обрали 20 600 депутатів різних рівнів.
  • Голоси Прабово перевищили більшість, необхідну для уникнення другого туру. Анієс і Ганджар отримали 25% і 16% відповідно.
  • Зазначимо, відповідно до Конституції Індонезії, Джоко Відодо не мав права балотуватися на президентських виборах, адже відбув два терміни, передбачені законодавством.
  • Президент України Володимир Зеленський запросив Прабово Субіанто взяти участь в інавгураційному саміті миру у Швейцарії.

Хто такий Прабово

Прабово − колишній зять покійного диктатора Індонезії Хаджі Сухарто. Йому протягом 20 років був заборонений в’їзд до США через нібито порушення прав людини. Цю заборону скасували після того, як Джоко призначив його міністром оборони в 2019 році. 

Президент публічно не заявляв про підтримку Прабово, хоча Джебран балотувався як його віцепрезидент.

Перемогу міністра частково пояснюють масштабною зміною іміджу в соціальних мережах, зокрема TikTok. Темпераментний військовий з історією палких націоналістичних промов у них тепер зображений як “привітний дідусь”. Серед його обіцянок − безкоштовні обіди для приблизно 83 мільйонів студентів, що коштуватиме Джакарті 300 трильйонів рупій (19 мільярдів доларів) щороку. Ця сума майже дорівнює дефіциту державного бюджету Індонезії у 2023 році.

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