Білий дім презентував жорстке обмеження викидів автомобілів

Адміністрація Байдена ставить за мету, щоб до 2032 року понад половину ринку у США займали електрокари.

Президент США Джо Байден анонсував найжорсткіше за історію країни обмеження викидів автомобілів, яке має стимулювати зростання продажів електрокарів.

Як пише BBC, проєкт передбачає норму, згідно з якою у 2032 році частка проданих електрокарів має складати не менше 56% від усіх автівок у Сполучених Штатах. Минулоріч цей показник навіть не перевищив 8%.

Екологічні активісти підтримали ініціативу уряду, завдяки якій викиди вуглецю за наступні 30 років можуть скоротитися на 7 мільярдів тонн. Проте, на їхню думку, закон міг би передбачати ще більші обмеження. До прикладу, у Євросоюзі та Великій Британії до 2035 року продаж авто з двигуном внутрішнього згорання узагалі планують заборонити.

Плани адміністрації Байдена зазнали нищівної критики з боку представників кампанії Дональда Трампа. Речниця Каролін Лівітт заявила, що республіканець скасує це рішення у перший же день в Овальному кабінеті. За її словами, закон "змусить американців купувати надто дорогі машини, які вони не можуть собі дозволити і не хочуть, а разом з цим знищить автомобільну індустрію".