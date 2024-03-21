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Білий дім презентував жорстке обмеження викидів автомобілів

Адміністрація Байдена ставить за мету, щоб до 2032 року понад половину ринку у США займали електрокари. 

Білий дім презентував жорстке обмеження викидів автомобілів
Джо Байден
Фото: BBC

Президент США Джо Байден анонсував найжорсткіше за історію країни обмеження викидів автомобілів, яке має стимулювати зростання продажів електрокарів.

Як пише BBC, проєкт передбачає норму, згідно з якою у 2032 році частка проданих електрокарів має складати не менше 56% від усіх автівок у Сполучених Штатах. Минулоріч цей показник навіть не перевищив 8%.

Екологічні активісти підтримали ініціативу уряду, завдяки якій викиди вуглецю за наступні 30 років можуть скоротитися на 7 мільярдів тонн. Проте, на їхню думку, закон міг би передбачати ще більші обмеження. До прикладу, у Євросоюзі та Великій Британії до 2035 року продаж авто з двигуном внутрішнього згорання узагалі планують заборонити.

Плани адміністрації Байдена зазнали нищівної критики з боку представників кампанії Дональда Трампа. Речниця Каролін Лівітт заявила, що республіканець скасує це рішення у перший же день в Овальному кабінеті. За її словами, закон "змусить американців купувати надто дорогі машини, які вони не можуть собі дозволити і не хочуть, а разом з цим знищить автомобільну індустрію".

  • Кліматичні зміни - важливий пункт політичної програми демократів. Натомість Дональд Трамп відомий як скептик щодо глобального потепління.
  • Вуглецеве забруднення у світі нині на рекордному рівні.

 

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