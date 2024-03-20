​Комітет нацбезпеки Ради підтримав низку правок до закону про мобілізацію, зокрема, щодо відстрочки
​Комітет нацбезпеки Ради підтримав низку правок до закону про мобілізацію, зокрема, щодо відстрочки
Засуджених — на фронт. Новий законопроєкт
Засуджених — на фронт. Новий законопроєкт
Помер екснардеп і колишній голова Луганської і Закарпатської ОДА Геннадій Москаль
Помер екснардеп і колишній голова Луганської і Закарпатської ОДА Геннадій Москаль
Різка промова Сікорського "розгромила” Росію під час Радбезу ООН, − Bloomberg
Різка промова Сікорського "розгромила” Росію під час Радбезу ООН, − Bloomberg
Російська оборонка: брехня і цифри
Російська оборонка: брехня і цифри
Президент УЄФА нервує через вихід України чи Ізраїлю на Євро-2024
Президент УЄФА нервує через вихід України чи Ізраїлю на Євро-2024
Фермери у Польщі анонсували масштабні акції по території країни на 20 березня
Фермери у Польщі анонсували масштабні акції по території країни на 20 березня
Судитимуть колишню українську сумоїстку Ольгу Давидко, яка збирає гроші для армії РФ
Судитимуть колишню українську сумоїстку Ольгу Давидко, яка збирає гроші для армії РФ
​Білий прапор папства
​Білий прапор папства
ГоловнаСвіт

США оголосили санкції проти компаній, які причетні до ракетної програми Ірану

Під санкції протрапили компанії Ірану, Німеччини, Туреччини та Оману.

США оголосили санкції проти компаній, які причетні до ракетної програми Ірану
Фото: Наша Нива

Міністерство фінансів США ввело санкції проти компаній, які підтримували ракетну, ядерну та оборонну програму Тегерана. Під обмеження потрапили компанії Німеччини, Оману, Туреччини та безпосередньо Ірану.

Про це йдеться у заяві Мінфіну США, пише Європейська правда.

Відомо, що Іран купував вуглецеве волокно для своїх ракет у "трьох мережах закупівель": в Ірані, Туреччині, Омані та Німеччині.

"Через складні мережі таємних закупівель Іран намагається постачати недобросовісним суб'єктам по всьому світу системи озброєнь, які розпалюють конфлікти і ставлять під загрозу незліченну кількість життів цивільного населення", — повідомив заступник міністра фінансів США з питань тероризму та фінансової розвідки Брайан Нельсон.

Він додав, що США продовжуватимуть використовувати санкції до країн, які допомагають виготовленню іранських безпілотників і ракет.

Під санкції потрапили:

  • громадянина Ірану та Німеччини Мазіара Карімі;
  • німецьких компаній Mazixon GmbH і Mazixon Verwaltungs;
  • компанії з Оману Mazaya Alardh Aldhabia LLC (MAA);
  • громадянина Туреччини Махмута Гока;
  • турецьких компаній Uluslararasi, Gokler, Skies Petroleum, DM Gold і Klas Kimyasal;
  • компанії з Ірану Alborz Organic Materials Engineering.

Також до списку санкцій потрапили фізичні особи.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies