США оголосили санкції проти компаній, які причетні до ракетної програми Ірану

Під санкції протрапили компанії Ірану, Німеччини, Туреччини та Оману.

Міністерство фінансів США ввело санкції проти компаній, які підтримували ракетну, ядерну та оборонну програму Тегерана. Під обмеження потрапили компанії Німеччини, Оману, Туреччини та безпосередньо Ірану.

Про це йдеться у заяві Мінфіну США, пише Європейська правда.

Відомо, що Іран купував вуглецеве волокно для своїх ракет у "трьох мережах закупівель": в Ірані, Туреччині, Омані та Німеччині.

"Через складні мережі таємних закупівель Іран намагається постачати недобросовісним суб'єктам по всьому світу системи озброєнь, які розпалюють конфлікти і ставлять під загрозу незліченну кількість життів цивільного населення", — повідомив заступник міністра фінансів США з питань тероризму та фінансової розвідки Брайан Нельсон.

Він додав, що США продовжуватимуть використовувати санкції до країн, які допомагають виготовленню іранських безпілотників і ракет.

Під санкції потрапили:

громадянина Ірану та Німеччини Мазіара Карімі;

німецьких компаній Mazixon GmbH і Mazixon Verwaltungs;

компанії з Оману Mazaya Alardh Aldhabia LLC (MAA);

громадянина Туреччини Махмута Гока;

турецьких компаній Uluslararasi, Gokler, Skies Petroleum, DM Gold і Klas Kimyasal;

компанії з Ірану Alborz Organic Materials Engineering.

Також до списку санкцій потрапили фізичні особи.