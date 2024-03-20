Папа Римський знову закликав до мирних переговорів

Папа Римський Франциск у своїй щотижневій аудієнції у Ватикані знову закликав до мирних переговорів з метою припинення бойових дій в Україні та на Близькому Сході, назвавши війну "поразкою".
Про це повідомляє Vatican News.
Понтифік згадав жителів "мученицької України і Святої Землі, Палестини, Ізраїлю, які так сильно страждають від жахів війни".
Він заявив, що війна – це завжди поразка.
"Ми не можемо рухатися вперед під час війни. Ми повинні докладати всіх зусиль, щоб говорити і вести переговори", – сказав Франциск.
Папа і війна в Україні
- Раніше Франциск сказав, що Україна повинна мати "відвагу білого прапора" і бути готовою вести переговори.
- Проте згодом у Ватикані уточнили, що заява понтифіка не була закликом до капітуляції України. Проте слова Папи викликали широкий резонанс і багато критики.
- Глава МЗС України Дмитро Кулеба відповів Папі Римському, що прапор України – не білий, а синьо-жовтий. Володимир Зеленський додав, що "російські вбивці та катівні не йдуть далі Європою лише тому, що їх стримують українці й українки зі зброєю в руках та під синьо-жовтим прапором".
- Глава МЗС Польщі Радослав Сікорський відрегував на зяаву Папи Риського щодо переговорів України та Росії і підкреслив, що можна ще заохотити президента РФ Володимира Путіна набратися мужності і вивести свої війська з України.
- Єнс Столтенберг теж відреагував на папські заяви, заявивши, що капітуляція не є миром для України, а завершити війну може лише російський президент.