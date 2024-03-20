Судитимуть колишню українську сумоїстку Ольгу Давидко, яка збирає гроші для армії РФ
Судитимуть колишню українську сумоїстку Ольгу Давидко, яка збирає гроші для армії РФ
Російська оборонка: брехня і цифри
Російська оборонка: брехня і цифри
​Білий прапор папства
​Білий прапор папства
Помер екснардеп і колишній голова Луганської і Закарпатської ОДА Геннадій Москаль
Помер екснардеп і колишній голова Луганської і Закарпатської ОДА Геннадій Москаль
​Комітет нацбезпеки Ради підтримав низку правок до закону про мобілізацію, зокрема, щодо відстрочки
​Комітет нацбезпеки Ради підтримав низку правок до закону про мобілізацію, зокрема, щодо відстрочки
Президент УЄФА нервує через вихід України чи Ізраїлю на Євро-2024
Президент УЄФА нервує через вихід України чи Ізраїлю на Євро-2024
Засуджених — на фронт. Новий законопроєкт
Засуджених — на фронт. Новий законопроєкт
Різка промова Сікорського "розгромила” Росію під час Радбезу ООН, − Bloomberg
Різка промова Сікорського "розгромила” Росію під час Радбезу ООН, − Bloomberg
Фермери у Польщі анонсували масштабні акції по території країни на 20 березня
Фермери у Польщі анонсували масштабні акції по території країни на 20 березня
ГоловнаСвіт

Папа Римський знову закликав до мирних переговорів

Він заявив, що не можна рухатися вперед під час війни. 

Папа Римський знову закликав до мирних переговорів
Папа Франциск виступає у парафії Сан-Піо у Римі, Італія, 8 березня 2024 р.
Фото: EPA/UPG

Папа Римський Франциск у своїй щотижневій аудієнції у Ватикані знову закликав до мирних переговорів з метою припинення бойових дій в Україні та на Близькому Сході, назвавши війну "поразкою".

Про це повідомляє Vatican News.

Понтифік згадав жителів "мученицької України і Святої Землі, Палестини, Ізраїлю, які так сильно страждають від жахів війни".

Він заявив, що війна – це завжди поразка.

"Ми не можемо рухатися вперед під час війни. Ми повинні докладати всіх зусиль, щоб говорити і вести переговори", – сказав Франциск.

Папа і війна в Україні

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies