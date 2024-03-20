Папа Римський знову закликав до мирних переговорів

Він заявив, що не можна рухатися вперед під час війни.

Папа Франциск виступає у парафії Сан-Піо у Римі, Італія, 8 березня 2024 р.

Папа Римський Франциск у своїй щотижневій аудієнції у Ватикані знову закликав до мирних переговорів з метою припинення бойових дій в Україні та на Близькому Сході, назвавши війну "поразкою".

Про це повідомляє Vatican News.

Понтифік згадав жителів "мученицької України і Святої Землі, Палестини, Ізраїлю, які так сильно страждають від жахів війни".

Він заявив, що війна – це завжди поразка.

"Ми не можемо рухатися вперед під час війни. Ми повинні докладати всіх зусиль, щоб говорити і вести переговори", – сказав Франциск.

Папа і війна в Україні