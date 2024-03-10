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Можна заохотити Путіна набратися мужності і вивести свою армію з України, Сікорський звернувся до Папи Римського

За словами польського дипломата, мир настав би негайно без необхідності переговорів.

Можна заохотити Путіна набратися мужності і вивести свою армію з України, Сікорський звернувся до Папи Римського
депутат Європарламенту Радослав Сікорський
Фото: EPA/UPG

Глава МЗС Польщі Радослав Сікорський відрегував на зяаву Папи Риського щодо переговорів України та Росії і підкреслив, що можна ще заохотити президента РФ Володимира Путіна набратися мужності і вивести свої війська з України.

Відповівдну заяву Скіорський зробив у мережі Х.

"А як щодо балансу, заохотити Путіна набратися мужності і вивести свою армію з України? Мир настав би негайно без необхідності переговорів", — наголосив Сікорський, приєднуючи до свого посту фрагмент інтерв’ю Папи Франциска.

  • У пресслужбі Ватикану пояснили слова Папи Римського: Франциск закликає до припинення вогню та відновлення переговорів, а не капітуляції України.
  • Раніше Папа Римський Франциск заявив, що Україна повинна мати, за його словами, "мужність підняти білий прапор переговорів" і домовитися про припинення війни з Росією.
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