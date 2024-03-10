Можна заохотити Путіна набратися мужності і вивести свою армію з України, Сікорський звернувся до Папи Римського

Глава МЗС Польщі Радослав Сікорський відрегував на зяаву Папи Риського щодо переговорів України та Росії і підкреслив, що можна ще заохотити президента РФ Володимира Путіна набратися мужності і вивести свої війська з України.

Відповівдну заяву Скіорський зробив у мережі Х.

"А як щодо балансу, заохотити Путіна набратися мужності і вивести свою армію з України? Мир настав би негайно без необхідності переговорів", — наголосив Сікорський, приєднуючи до свого посту фрагмент інтерв’ю Папи Франциска.