Росіяни атакували дронами-камікадзе Добропілля на Донеччині, є жертви

У ніч на 10 березня російська армія атакувала місто Добропілля "шахедами". Рятувальники дістали з-під завалів будинку тіла двох людей. Також збільшилася кількість постраждалих у Мирнограді.
Про це повідомив очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін.
"Вночі росіяни атакували Добропілля шахедами — на ранок рятувальники дістали з-під завалів будинку тіла двох людей. Крім того, зранку ворог обстріляв з артилерії Часів Яр — там загинув 66-річний чоловік", — повідомив очільник ОВА.
Також стало відомо, що у Мирнограді кількість жертв ракетного удару зросла до 12 поранених — усі постраждалі отримали необхідну медичну допомогу.
Голова ОВА закликав жителів прифронтових населених пунктів Донецької області евакуюватися.
- Речник сил оборони ОСУВ "Таврія" Дмитро Лиховій в ефірі телемарафону заявив, що під час удару по місту Мирноград Донецької області росіяни використали нові авіаційні бомби УМПБ Д-30СН.