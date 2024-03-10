Росіяни атакували дронами-камікадзе Добропілля на Донеччині, є жертви

У ніч на 10 березня російська армія атакувала місто Добропілля "шахедами". Рятувальники дістали з-під завалів будинку тіла двох людей. Також збільшилася кількість постраждалих у Мирнограді.

Про це повідомив очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін.

"Вночі росіяни атакували Добропілля шахедами — на ранок рятувальники дістали з-під завалів будинку тіла двох людей. Крім того, зранку ворог обстріляв з артилерії Часів Яр — там загинув 66-річний чоловік", — повідомив очільник ОВА.

Також стало відомо, що у Мирнограді кількість жертв ракетного удару зросла до 12 поранених — усі постраждалі отримали необхідну медичну допомогу.

Голова ОВА закликав жителів прифронтових населених пунктів Донецької області евакуюватися.