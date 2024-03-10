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Росія використовує під час обстрілів авіабомби нового зразка, — Лиховій

За уточненою інформацією, росіяни скинули на Мирноград на Донеччині покращену версію авіаційних бомб.

Росія використовує під час обстрілів авіабомби нового зразка, — Лиховій
ФАБ-1500
Фото: з відкритих джерел

Речник сил оборони ОСУВ "Таврія" Дмитро Лиховій в ефірі телемарафону заявив, що під час удару по місту Мирноград Донецької області росіяни використали нові авіаційні бомби.

"Спершу інформація була, що ворог застосував С-300, однак за уточненою інформацією, яка надійшла від Нацполіції, у цьому обстрілів росіяни застосували три одиниці плануючої авіабомби УМПБ Д-30СН", — розповів речник.

Використання таких авіабомб свідчить про новий етап розвитку КАБів та ФАБів у Росії.

"Ця авіабомба приходить на заміну класичним ФАБам, перетвореним у КАБи. І вони мають додаткові силові установки. Тому, на жаль, нам потрібно готуватися до нових викликів і нових задач ППО в боротьбі з цими покращеними авіабомбами", — додав Лиховій.

  • Раншіе німецьке видання Bild повідомляло, що РФ  розпочала масове виробництво найважчої плануючої бомби ФАБ-1500-М54.
  • Півторатонні бомби РФ все частіше використовуються в Україні. Так, востаннє ФАБ-1500-М54 скинули на багатоповерхову будівлю в місті Красногорівка неподалік Донецька. Російські пропагандисти зняли вибух ФАБ-1500 із двох різних ракурсів. На одному із записів видно, як бомбу скидають на житловий район, вона падає і вибухає, випускаючи вогняну кулю заввишки 20 поверхів.
  • Крім того, як пише видання, щодня на фронті гине приблизно 50 українських солдатів, більша їх частина - саме через застосування російськими військовими бомб, що планують, у тому числі ФАБ-1500-М54.
  • Також у публікації йдеться, що голова ВПС України Микола Олещук ще у листопаді 2023 року попереджав, що в Росії є ознаки "ознаки підготовки до масового розгортання ФАБ-1500".
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