Внаслідок обстрілів у Херсоні зруйновані лікарня та школа, — ОВА

Впродовж минулої доби противник обстрілював Станіслав, Берислав, Олександрівку, Осокорівку, Томарине, Томину Балку, Антонівку, Придніпровське, Садове та місто Херсон.
За інформацією очільника Херсонської ОВА Олександра Прокудіна, російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області, зокрема були пошкоджені 4 багатоповерхівки та 9 приватних будинків.
У Херсоні внаслідок обстрілів пошкоджено навчальний заклад, медичну установу та газогін.
Внаслідок ворожих атак у населених пунктах області були зафіксовані влучання у господарську споруду та автівки. 3 людини дістали поранення внаслідок російських обстрілів.
- Уночі 20 БпЛА було знищено, з них 11 на Одещині, 6 на Миколаївщині, 2 на Херсонщині та ще 1 на Дніпропетровщині.