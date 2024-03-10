Внаслідок обстрілів у Херсоні зруйновані лікарня та школа, — ОВА

У Херсоні росіяни пошкодили навчальний заклад, медичну установу та газогін.

Впродовж минулої доби противник обстрілював Станіслав, Берислав, Олександрівку, Осокорівку, Томарине, Томину Балку, Антонівку, Придніпровське, Садове та місто Херсон.

За інформацією очільника Херсонської ОВА Олександра Прокудіна, російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області, зокрема були пошкоджені 4 багатоповерхівки та 9 приватних будинків.

У Херсоні внаслідок обстрілів пошкоджено навчальний заклад, медичну установу та газогін.

Внаслідок ворожих атак у населених пунктах області були зафіксовані влучання у господарську споруду та автівки. 3 людини дістали поранення внаслідок російських обстрілів.