Армія РФ уночі поцілила ракетою по підприємству на Дніпропетровщині, є постраждалі

Російські окуупанти поцілили ракетою по підприємству на Дніпропетровщині, постраждав 58-річний чоловік.

Про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

"Пізно ввечері наші оборонці неба знищили два ворожі безпілотники. Їх збили у Криворізькому та Нікопольському районах. Стався в області й ракетний удар. Агресор поцілив по підприємству у Новомосковському районі. Постраждав 58-річний чоловік. Йому надали необхідну медичну допомогу, лікуватиметься вдома", — ідеться у повідомленні.

Через влучання виникла пожежа. Вогонь рятувальники вже приборкали.

Також ворог цілив по Нікопольщині: окупанти тричі вгатили з важкої артилерії. "Скерували й дрон-камікадзе. Гучно було у районному центрі і Марганецькій громаді".

"Там минулося без загиблих та поранених. Пошкоджений інфраструктурний обʼєкт. Сталося загоряння, полумʼя оперативно загасили", — додав він.