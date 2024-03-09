New York Times: просування Росії після захоплення Авдіївки сповільнилось

Україна направила значні сили для оборони в цьому районі, а російські війська зараз атакують по відкритим полям з невеликим прикриттям.

Бойові дії, схоже, повернулися до безрезультатних боїв без значних просувань, які характеризували більшу частину бойових дій на передовій минулого року, повідомляє видання The New York Times.

“Взяття Авдіївки не призвело до краху українських ліній оборони, можливості для росіян вийти на відкриту територію або навіть досягти серйозних успіхів”, – сказав Тібо Фуйе, заступник директора Інституту стратегічних і оборонних досліджень США, що є частиною Французького дослідницького центру.

Він додав, що на полі бою немає рішучих дій чи прориву.

Це контраст із ситуацією, яка виникла після захоплення Авдіївки росіянами в середині лютого. У той час, коли українські війська відступали, Росія швидко просувалася вперед, частково завдяки відсутності міцних українських оборонних позицій. Російські війська захопили три населені пункти та взяли під контроль дев’ять квадратних миль (майже 15 кв км) землі, згідно з відкритими картами поля бою.

Але за останні 10 днів Москва захопила лише трохи більше квадратної милі землі (близько 1,6 кв км), згідно з відкритими картами. Її бійці загрузли в боях в селах Бердичі, Орлівка та Тоненьке та навколо них.

Російські війська, “здається, намагаються просунутися вперед, використовуючи невеликі штурмові групи піхоти, але їх знищують на відносно відкритій місцевості на захід від Авдіївки”, – сказав Пасі Пароїнен, аналітик Black Bird Group, фінської open-source спільноти, яка оцінює супутникові зображення та контент соціальних мереж з поля бою.

Україна, схоже, наразі направила частину своїх найкращих військ і зброї для бою в районі на захід від Авдіївки.

Військові експерти кажуть, що продовження оборони в цьому районі, ймовірно, має на меті дати українським підрозділам час для підготовки та зміцнення нових оборонних рубежів далі на захід.

Штурм Росією Авдіївки спричинив великі людські та матеріальні втрати для її військ. Британська військова розвідка заявила, що середньодобова кількість убитих і поранених російських військових у лютому, коли Москва скеровувала велику кількість сил для боротьби за Авдіївку, досягла 983 осіб, що є «найвищим показником з початку війни».