На Донеччині під час несення служби трагічно загинув поліцейський

Поліцейському був 41 рік.

У Донецькій області під час несення служби трагічно загинув поліцейський Андрій Труш, який працював у Покровському районі.

Про це повідомило Міністерство внтурішніх справ.

"Дільничний офіцер до останнього подиху залишався вірним присязі: рятував людей в оточених ворогом Вуглегірську та Маріуполі, а нині ніс службу під обстрілами в Покровському районі", – зазначили у міністерстві.

Також додали, що життя поліцейського обірвалося вчора, 8 березня. Йому назавжди залишився 41 рік.

Вічна пам'ять.

27 лютого на Сумщині через російські обстріли загинули двоє поліцейських, ще 4 – поранені. Слідча група виїхала на документування наслідків обстрілів по будівлі фермерського господарства.