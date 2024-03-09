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На Донеччині під час несення служби трагічно загинув поліцейський

Поліцейському був 41 рік. 

На Донеччині під час несення служби трагічно загинув поліцейський
Загиблий поліцейський Андрій Труш
Фото: МВС

У Донецькій області під час несення служби трагічно загинув поліцейський Андрій Труш, який працював у Покровському районі.

Про це повідомило Міністерство внтурішніх справ.

"Дільничний офіцер до останнього подиху залишався вірним присязі: рятував людей в оточених ворогом Вуглегірську та Маріуполі, а нині ніс службу під обстрілами в Покровському районі", – зазначили у міністерстві.

Також додали, що життя поліцейського обірвалося вчора, 8 березня. Йому назавжди залишився 41 рік. 

Вічна пам'ять.

27 лютого на Сумщині через російські обстріли загинули двоє поліцейських, ще 4 – поранені. Слідча група виїхала на документування наслідків обстрілів по будівлі фермерського господарства.

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