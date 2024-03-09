На Харківщині розпочинає роботу вітчизняна машина для підготовки ґрунту до розмінування. Машина працює дистанційно, за допомогою автоматичного пульту управління, що гарантує безпеку піротехніків під час робіт.
Про це повідомили у ДСНС України.
Як зазначили рятувальники, рухається 16-тонна машина зі швидкістю 3-4 кілометри на годину. Вона допомагає більш швидко, безпечно та ефективно виконувати те, на що саперам знадобиться набагато більше часу.
"У сучасних умовах важливо мати механізоване обладнання для проведення розмінування, оскільки наші сапери постійно стикаються з мінними пастками, які загрожують їхньому життю. Отже, використання таких технологій різко зменшує ймовірність отримання травм та значно прискорює процес розмінування", – наголосили у ДСНС.
- Канада профінансує розробку інноваційних рішень для розмінування України. У разі успіху заявники можуть отримати до 1 млн доларів на розробку концептів.
- Також у гуманітарному розмінуванні України задіюватимуть штучний інтелект. Міністерство економіки України підписало угоду про партнерство із технологічною компанією Palantir, яка спеціалізується на аналітиці великих даних. Компанія допомагатиме Україні у гуманітарному розмінуванні звільнених територій.
- США передали Україні обладнання для розмінування на 1 мільйон доларів. Передане обладнання допоможе розгорнути більше груп розмінування, і це пришвидшить процес відновлення країни.