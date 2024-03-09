Генпрокурор України обговорив з колегою із США розслідування воєнних злочинів РФ

Андрій Костін та Меррік Гарланд обговорили розвиток співпраці між Україною та США.

Генеральний прокурор України Андрій Костін та його американський колега Меррік Гарланд обговорилиспівпрацю у розслідуванні воєнних злочинів росіян, посиленні боротьби з корупцією та блокуванні поставок західних технологій, які використовуються для виробництва зброї до РФ.

Про це повідомляє Офіс генерального прокурора України.

Генеральний прокурор Андрій Костін під час робочої поїздки до Вашингтону провів зустріч з Генеральним прокурором США Мерріком Гарландом. Сторони обговорили спільні пріоритети, серед яких співпраця у розслідуванні воєнних злочинів та посилення боротьбі з корупцією.

"Наше стратегічне партнерство з Міністерством юстиції США є надважливим для зусиль України у сфері правосуддя", – зазначив Андрій Костін.

Колеги обговорили продовження та розвиток співпраці у розслідуванні воєнних злочинів, посилення інституційної спроможності українських органів прокуратури та правопорядку, а також прогрес у боротьбі з корупцією та транснаціональною організованою злочинністю.

У грудні Міністерство юстиції США оприлюднило історичні обвинувачення у воєнних злочинах проти 4 проросійських бойовиків.

Активізовано роботу з групою Disruptive Technology Strike Force – для припинення незаконного експорту технологій до рф – та Task Force KleptoCapture – щодо розшуку, арешту та конфіскації російських активів, пов’язаних з фінансуванням війни.

"Працюємо разом заради перемоги справедливості", – наголосив Андрій Костін.