Головне за ніч та ранок неділі, 10 березня: удари по Мирнограду, понад 30 спроб прорвати оборону на Новопавлівському напрямку

У ніч на 10 березня у небі над Україною було знищено 35 із 39 ударних БпЛА, якими атакувала РФ.

Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ. "У ніч на 10 березня 2024 року російські окупанти ударили 4-ма зенітними керованими ракетами С-300 по Харківщині і Донеччині та 39 ударними БпЛА типу "Shahed" (райони пусків безпілотників – мис Чауда, Крим, Приморсько-Ахтарськ – РФ)", — ідеться у повідомленні.

У результаті бойової роботи збито 35 "Шахедів" у межах Кіровоградської, Миколаївської, Дніпропетровської, Черкаської, Одеської, Херсонської, Хмельницької, Вінницької, Київської та Житомирської областей.

"Більшість цілей знищено силами та засобами мобільних вогневих груп Сил оборони України. Також до відбиття повітряного нападу залучалась винищувальна авіація, зенітні ракетні підрозділи Повітряних Сил, засоби РЕБ", — додали у Повітряних силах.

Тим часом Генеральний штаб Збройних сил України повідомляє, що впродовж доби сталося 73 бойових зіткнення.

Загалом ворог завдав 5 ракетних та 95 авіаційних ударів, здійснив 136 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.

На Авдіївському напрямку нашими захисниками відбито 16 атак ворога в районах населених пунктів Бердичі, Орлівка, Тоненьке, Первомайське.

На Новопавлівському напрямку сили оборони продовжують стримувати ворога в районах Красногорівки, Георгіївки, Новомихайлівки Донецької області, де ворог, за підтримки авіації, понад 30 разів намагався прорвати оборону наших військ.

На Оріхівському напрямку відбито 8 атак противника в районах східніше Левадного, Роботиного та західніше Вербового Запорізької області.

Детальніше про оперативну обстановку станом на ранок 10 березня - в нашій новині.

Генштаб також інформує, що за добу українські захисники знищили ще 900 російських загарбників, 19 танків, 27 бронемашин, 38 артсистем. Загальні втрати РФ в Україні склали 424 060 осіб.

Про інші втрати противника – в новині.

У ніч проти 10 березня російська армія вдарила трьома ракетами по Мирнограду на Донеччині. Внаслідок атаки було поранено десятьох людей, трьох з них – госпіталізували, повідомив очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін.

"По Мирнограду росіяни випустили 3 ракети С-300: поранено щонайменше 9 людей, у тому числі 1 підліток, пошкоджено 9 багатоповерхівок і 27 автівок", — повідомив він.

Офіс генпрокурора повідомляє, що внаслідок нічних обстрілів ракетами С-300 по Мирнограду постраждали 11 людей, серед яких підліток. Прокурори фіксують наслідки обстрілів. Пошкоджено щонайменше 17 багатовеповерхових будинків та 27 автомобілів.

За даними слідства, 10 березня 2024 року близько 03:00 російські окупаційні війська вдарили, ймовірно, ракетами типу С-300 по Мирнограду. Поцілили по житловому мікрорайону міста.

Внаслідок ворожого обстрілу поранень зазнали 11 людей – 16-річний хлопець, п’ятеро жінок та стільки ж чоловіків віком від 34 до 95 років.

У жертв діагностовано мінно-вибухові травми, різані рани, множинні садна, закриту черепно-мозкову травму та струс головного мозку.

У пресслужбі Ватикану пояснили слова Папи Римського, які він сказав в інтерв'ю швейцарському радіо і телебаченню: Папа Франциск закликає до припинення вогню та відновлення переговорів, а не капітуляції України, пише Vatican News .

Як зазначає глава прес-служби Ватикану Маттео Бруні, Папа вживає термін "білий прапор" і у відповідь використовує запропонований інтерв'юером образ, щоб позначити ним припинення військових дій, перемир'я, досягнуте завдяки відвазі переговорів. "В іншому місці інтерв'ю, говорячи про іншу конфліктну ситуацію, але маючи на увазі будь-яку військову ситуацію, Папа чітко заявив: "Переговори ніколи не є капітуляцією".

На питання журналіста Лоренцо Буккелла, яка думка Понтифіка на те, що в Україні є ті, хто закликає до мужності здатися, показати білий прапор, Франциск відповів:

"Це інтерпретація, але я вважаю, що сильнішим є той, хто бачить ситуацію, хто думає про людей, хто має відвагу білого прапора, щоб вести переговори. І сьогодні можна вести переговори за допомогою міжнародних сил. Слово "переговори" — це сміливе слово. Коли ви бачите, що ви переможені, що справи не йдуть добре, ви повинні мати мужність вести переговори. Вам соромно, але скількома смертями це закінчиться? Ведіть переговори вчасно, шукайте якусь країну для посередництва. Сьогодні, наприклад, у війні в Україні, є багато тих, хто хоче бути посередником. Туреччина, вона запропонувала себе для цього. І інші. Не соромтеся вести переговори, поки не стало гірше".

За словами пресслужби Ватикану, "білий прапор" є нічим іншим як закликом до мирних переговорів. Водночас в Україні заява Папи Франциска викликала хвилю обурення.

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