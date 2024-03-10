За добу українські військові ліквідували ще 900 окупантів, — Генштаб

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 10.03.24 орієнтовно склали:

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

За добу Сили оборони знищили ще 900 російських загарбників. Загальні втрати РФ в Україні склали 424 060 осіб.

Від початку повномасштабного вторгнення Росія втратила майже 10500 артсистем та 347 літаків.

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