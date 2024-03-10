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За добу українські військові ліквідували ще 900 окупантів, — Генштаб

Від початку повномасштабного вторгнення Росія втратила майже 10500 артсистем та 347 літаків.

За добу українські військові ліквідували ще 900 окупантів, — Генштаб
Фото: скрин відео

За добу Сили оборони знищили ще 900 російських загарбників. Загальні втрати РФ в Україні склали 424 060 осіб.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 10.03.24 орієнтовно склали:

  • особового складу ‒ близько 424060 (+900) осіб,
  • танків ‒ 6731 (+19) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 12850 (+27) од,
  • артилерійських систем – 10466 (+38) од,
  • РСЗВ – 1015 (+3) од,
  • засоби ППО ‒ 709 (+2) од,
  • літаків – 347 (+0) од,
  • гелікоптерів – 325 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 8082 (+41),
  • крилаті ракети ‒ 1919 (+0),
  • кораблі /катери ‒ 26 (+0) од,
  • підводні човни - 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 13752 (+69) од,
  • спеціальна техніка ‒ 1672 (+6)

Дані уточнюються.

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