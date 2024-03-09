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На фронті загинув військовослужбовець, журналіст Дмитро Сінченко

За даними Інституту масової інформації, Дмитро Сінченко став 73-м медійником, який загинув унаслідок російської агресії проти України.

На фронті загинув військовослужбовець, журналіст Дмитро Сінченко
Дмитро Сінченко
Фото: фейсбук-сторінка Олени Сінченко

На фронті загинув військовослужбовець, журналіст Дмитро Сінченко, повідомляє Інститут масової інформації із посиланням на колишню дружину Дмитра Олену Сінченко.

“У Дмитра була одна велика любов – Україна. Він мріяв про її світле майбутнє і намагався робити все, щоб прийти до нього, як можна швидше. Він нею жив і за неї ж віддав життя. Він був світлою, розумною, щирою, принциповою людиною”, – написала Олена Сінченко.

Вшанувати його пам’ять вона запропонувала так: “Не беріть і не давайте хабарів. Боріться за свої права. Живіть по совісті і по Конституції. Говоріть українською, читайте українське, слухайте українське. Декомунізуйте та дерусифікуйте себе і простір навколо себе. Повірте, він радітиме, де б не був”.

Дмитро Сінченко (позивний “Перун”) – боєць Української добровольчої армії (УДА) з Кропивницького. Приєднався до УДА після початку повномасштабного вторгнення 24 лютого.

Дмитро – автор Тижня, Радіо Свобода. Для Тижня писав матеріали про будні бійців на фронті. Останній репортаж вийшов 24 серпня 2023 року.

Із 2012 року очолював ГО “Асоціація політичних наук”. Політичний аналітик, блогер, публіцист.

З 2014 року долучався до волонтерства для армії, згодом і сам став військовим-добровольцем – в УДА.

Раніше на війні загинув випускник факультету журналістики Львівського університету Роман Ряжських. Роман отримав поранення під час виконання бойового завдання.

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