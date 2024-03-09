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Бійці "Сталевого кордону" знищили три ворожі гармати за добу

Ворожу техніку прикордонники знищили дронами.

Бійці "Сталевого кордону" знищили три ворожі гармати за добу
Робота дронів по ворожих гарматах
Фото: Скріншот відео ДПСУ

У Харківській області аеророзвідники бригади Гвардії наступу "Сталевий кордон" дронами знищили три ворожі гармати за добу: дві протитанкові та гармату-гаубицю.

Про це йдеться у повідомленні Державної прикордонної служби України.

"За добу дронами-камікадзе «сталеві» прикордонники знищили три ворожі гармати. Дві – 100мм протитанкові гармати «МТ-12 Рапіра» та одну –152мм гармату-гаубицю Д-20", – зазначили у ДПСУ.

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