У Харківській області аеророзвідники бригади Гвардії наступу "Сталевий кордон" дронами знищили три ворожі гармати за добу: дві протитанкові та гармату-гаубицю.
Про це йдеться у повідомленні Державної прикордонної служби України.
"За добу дронами-камікадзе «сталеві» прикордонники знищили три ворожі гармати. Дві – 100мм протитанкові гармати «МТ-12 Рапіра» та одну –152мм гармату-гаубицю Д-20", – зазначили у ДПСУ.
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