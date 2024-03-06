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Українські прикордонники знищили російську САУ

Російську техніку знищили дронами-камікадзе.

Українські прикордонники знищили російську САУ
Українські прикордонники знищили російську САУ (ілюстративне фото)
Фото: Пресслужба ДПСУ

Бійці Держприкордонслужби України (ДПСУ) знищили чергову одиницю техніки російських окупантів.

Про це повідомила пресслужба ДПСУ.

Прикордонники бригади Гвардії наступу “Сталевий кордон” знищили російську САУ “Мста-С”.

Українські захисники влучили в техніку окупантів трьома дронами-камікадзе.

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Знищення САУ росіян відбулось на Харківському напрямку.

  • Під час ведення розвідки на Лиманському напрямку оператори розвідувальних БПАК тактичної групи "Медоїд" 3-го окремого полку ССО виявили ворожий РЛС 1Л219 “Зоопарк-1”.
  • Аеророзвідники ГУР МО, які працюють поблизу українсько-російського кордону, виявили замаскований окупантами автономний мобільний комплекс відеотепловізійного спостереження “Муром-П” та знищили його FPV-дроном.
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