Бійці Держприкордонслужби України (ДПСУ) знищили чергову одиницю техніки російських окупантів.
Про це повідомила пресслужба ДПСУ.
Прикордонники бригади Гвардії наступу “Сталевий кордон” знищили російську САУ “Мста-С”.
Українські захисники влучили в техніку окупантів трьома дронами-камікадзе.
Знищення САУ росіян відбулось на Харківському напрямку.
- Під час ведення розвідки на Лиманському напрямку оператори розвідувальних БПАК тактичної групи "Медоїд" 3-го окремого полку ССО виявили ворожий РЛС 1Л219 “Зоопарк-1”.
- Аеророзвідники ГУР МО, які працюють поблизу українсько-російського кордону, виявили замаскований окупантами автономний мобільний комплекс відеотепловізійного спостереження “Муром-П” та знищили його FPV-дроном.