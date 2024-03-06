Росія запустила по Одещині понад 880 дронів і 170 ракет з липня минулого року

З липня 2023 року ворог застосував понад 880 дронів-камікадзе та понад 170 ракети по портовій інфраструктурі Одещини.

Про це розповів командувач Військово-Морських Сил ЗС України віцеадмірал Олексій Неїжпапа під час візиту Володимира Зеленського і прем’єра Греції Кіріакоса Міцотакіса до Одеського морського торговельного порту.

Завдяки діям Повітряних Сил ЗСУ з грудня 2023 року агресор призупинив дистанційне мінування з літаків підхідних каналів до українських портів. Також Сили оборони України змусили російські кораблі покинути північно-західну частину моря.

Внаслідок російського удару 6 березня по портовій інфрастуктурі Одеси загинули п'ятеро людей.