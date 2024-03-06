​Павлюк: Ми стабілізуємо ситуацію на фронті найближчим часом, наше завдання - контрудари

Наразі залишається ще кілька "гарячих" напрямків: Авдіївка, напрямок Часового Яру, а також - Терни в бік Лиману.

Командувач Сухопутних військ ЗСУ генерал-лейтенант Олександр Павлюк наголосив, що завдання Сил оборони - стабілізувати лінію фронту, максимально провести перегрупування, щоб створити ударне угруповання і цього року провести контрударні дії.

Про це він заявив в ефірі телемарафону, передає "Інтерфакс-Україна".

Павлюк зазначив, що противник намагається максимально захопити українські території до виборів президента РФ, тому "на штурм кидається все можливе і неможливе".

"Усе робиться для того, щоб перехопити ініціативу. Наше завдання - стабілізувати лінію фронту, максимально знищити (ворога, -редю), що ми і робимо, і максимально зробити перегрупування для виведення частин, які потребують довготривалого відновлення, на полігони, щоб створити ударне угруповання і в цьому році провести контрударні дії. Нам це вдається. Ситуація стабілізується", - сказав командувач Сухопутних військ.

За його словами, залишається ще кілька "гарячих" напрямків, де противник зосереджує велику кількість сил: Авдіївка; напрямок Часового Яру; напрямок Терни в бік Лиману. Щодня на цих ділянках ідуть важкі бої, але українські воїни тримаються і завдають ворогу величезних втрат.

"Тому я думаю, що ми стабілізуємо ситуацію найближчим часом і зробимо все, щоб підготувати війська для переходу до більш активних дій і перехопити ініціативу", - заявив Павлюк.

Він додав, що зараз ситуація на фронті залишається складною, але контрольованою.