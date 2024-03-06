​Павлюк: Ми стабілізуємо ситуацію на фронті найближчим часом, наше завдання - контрудари

Командувач Сухопутних військ ЗСУ генерал-лейтенант Олександр Павлюк наголосив, що завдання Сил оборони - стабілізувати лінію фронту, максимально провести перегрупування, щоб створити ударне угруповання і цього року провести контрударні дії.
Про це він заявив в ефірі телемарафону, передає "Інтерфакс-Україна".
Павлюк зазначив, що противник намагається максимально захопити українські території до виборів президента РФ, тому "на штурм кидається все можливе і неможливе".
"Усе робиться для того, щоб перехопити ініціативу. Наше завдання - стабілізувати лінію фронту, максимально знищити (ворога, -редю), що ми і робимо, і максимально зробити перегрупування для виведення частин, які потребують довготривалого відновлення, на полігони, щоб створити ударне угруповання і в цьому році провести контрударні дії. Нам це вдається. Ситуація стабілізується", - сказав командувач Сухопутних військ.
За його словами, залишається ще кілька "гарячих" напрямків, де противник зосереджує велику кількість сил: Авдіївка; напрямок Часового Яру; напрямок Терни в бік Лиману. Щодня на цих ділянках ідуть важкі бої, але українські воїни тримаються і завдають ворогу величезних втрат.
"Тому я думаю, що ми стабілізуємо ситуацію найближчим часом і зробимо все, щоб підготувати війська для переходу до більш активних дій і перехопити ініціативу", - заявив Павлюк.
Він додав, що зараз ситуація на фронті залишається складною, але контрольованою.
- 25 лютого президент Володимир Зеленський заявив, що березень-квітень будуть складними для України, а також повідомив, що Росія готує наступ на кінець травня або на початок літа. Президент наголосив, що якби зараз Україна отримала 10 систем Patriot і розмістила їх біля фронту, росіяни б відступили.