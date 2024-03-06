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Росія атакувала Одесу під час зустрічі Зеленського із прем'єром Греції, загинули люди

У момент атаки президент із прем'єр-міністром перебували у порту Одеси.

Росія атакувала Одесу під час зустрічі Зеленського із прем'єром Греції, загинули люди
Кіріакос Міцотакіс та Володимир Зеленський
Фото: Суспільне Одеса

Сьогодні вранці, 6 березня, російська армія атакувала Одесу під час візиту Володимира Зеленського та прем'єр-міністра Греції Кіріакоса Міцотакіса. Внаслідок обстрілу загинули люди, також є поранені. 

Про це під час візиту до Одеси повідомив президент України Володимир Зеленський, пише Суспільне.

"Ми бачили сьогодні цей удар. Ви бачите, з ким ми маємо справу, їм все одно, куди бити. Я знаю, що сьогодні були жертви, всіх деталей не знаю ще, але знаю. що є загиблі, є поранені", — сказав Володимир Зеленський.

Володимир Зеленський наголосив, що Україні необхідна система протиповітряної оборони для захисту цивільного населення, адже армії РФ все одно куди бити. Гинуть люди.

"Це військові, цивільні, міжнародні гості — цим людям (росіянам — ред.)  все одно. Вони або з глузду з'їхали, або повністю не контролюють, що їхня терористична армія діє. Це говорить про те, що нам передусім треба захищатися. Краще за все, це система протиповітряної оборони", — додав президент.

Відомо, що на момент атаки президент Зеленський перебував з прем'єр-міністром Греції Кіріакосом Міцотакісом у порту. 

"Президент Зеленський і його штаб нам показував і пояснював значення порту і те, що робиться, щоб відновити і посилити шлях морський український і яку шкоду зазнав під час атак. Уже в самому кінці ми почули звук сирен і вибухи, які були дуже близько від нас. Ми не встигли піти в захищене місце, це дуже вражаючий досвід", — сказав Кіріакос Міцотакіс.

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