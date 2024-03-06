Ворог продовжує штурмувати позиції ЗСУ на лівому березі Херсонщини: за добу три атаки

Минулої доби противник спромігся на 3 штурмові спроби без підтримки бронетехніки.

Армія РФ за добу здійснила три штурмові атаки без підтримки бронетехніки на лівобережжі Херсонської області, але зазнали втрат і відійшли на свої позиції.

Про це повідомляють Сили оборони півдня України.

“Головним та основним видом ведення бойових дій в операційній зоні Сил оборони півдня залишається щоденна контрбатарейна боротьба. Українські підрозділи продовжують утримувати позиції на лівобережжі Дніпра”, — ідеться у повідомленні.

Втрати ворога склали 60 осіб вбитими та пораненими. Зазнавши втрат, окупанти відійшли на вихідні позиції.

Окупанти не припиняють аеророзвідку, продовжують тиск артилерійськими обстрілами та застосовують ударні дрони різних типів з уражаючими функціями, додають у Силах оборони півдня.

На бойовому чергуванні в морі, при чому, виключно в Азовському, перебуває лише 1 корабель ворожого флоту РФ. Ракетоносії з пунктів базування не виходили.