Також клірик дискредитував українських захисників. Зокрема, називав бійців спецпідрозділу “Азов” ‒ “нацистами”. Вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу. Йому загрожує до 8 років тюрми з конфіскацією майна.

Служба безпеки України повідомила, що задокументувала підривну діяльність митрофорного протоієрея Черкаської єпархії УПЦ (МП), який виправдовував збройну агресію РФ.

За даними спецслужби, на власній сторінці у Фейсбуці клірик героїзував російських окупантів та заперечував їхні воєнні злочини проти України. Також він поширював у соцмережі прокремлівські наративи, якими намагався дискредитувати українських захисників. Зокрема, звинувачував українських захисників у підготовці до воєнних провокацій в Одесі та називав бійців спецпідрозділу “Азов” ‒ “нацистами”.

Свої дописи фігурант доповнював репостами з ворожими гаслами, фотографіями та відеосюжетами з прокремлівських інтернет-ресурсів.

Під час обшуку за місцем проживання клірика виявлено заборонену символіку та мобільний телефон, з якого він поширював антиукраїнську агітацію.

Ініційовані СБУ експертизи підтвердили факти злочинних дій фігуранта.

На підставі зібраних доказів митрофорному протоієрею УПЦ (МП) повідомлено про підозру за ч. 2 та ч. 3 ст. 436-2 Кримінального кодексу України (виправдовування збройної агресії РФ проти України, глорифікація її учасників).

Наразі вирішується питання щодо обрання йому запобіжного заходу.

Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину. Зловмиснику загрожує до 8 років тюрми з конфіскацією майна.

Нагадаємо, нещодавно профільний комітет рекомендував Раді підтримати в другому читанні законопроєкт щодо заборони УПЦ (МП) в Україні. Текст законопроєкту став значно сильнішим порівняно з раніше підтриманим у першому читанні.