Росіяни за добу обстріляли 27 прикордонних сіл у Чернігівській і Сумській областях, є руйнування

Російські окупанти обстріляли за минулу добу 20 сіл у Сумській і сім сіл у Чернігівській області, що розташовані поблизу державного кордону з РФ.

Про це повідомило Оперативне командування "Північ".

Інформації про загиблих або поранених серед місцевого населення не зафіксовано.

У Чернігівській області під обстріл потрапили села Миколаївка, Костобобрів і Михальчина Слобода Новгород-Сіверського району, а також Шишківка, Клюси, Єліне і Хрінівка Корюківського району. Про руйнування не повідомляють.

У Сумському районі Сумської області під обстріл потрапили села Біловоди, Костянтинівка, Могриця, Басівка, Волфине, Храпівщина, Запсілля, Володимирівка, Степок, Покровка, Мала Корчаківка, Славгород і Наумівка. Басівка була обстріляна шість разів, Волфине і Степок двічі. "Храпівщина - 2 приходи, імовірно, КАБ. Унаслідок обстрілу пошкоджено господарські будівлі", - йдеться у зведенні.

В Охтирському районі під обстріл зі 120-мм мінометів потрапили села Олександрівка та Пономаренки, про руйнування не повідомляють.

У Шосткинському районі обстріляно села Товстодубове, Зноб-Новгородське, Кам'янка, Стара Гута і Голубівка. Голубівку було обстріляно двічі з реактивних систем залпового вогню. "Кам'янка - 3 приходи, імовірно, КАБ. Унаслідок обстрілу пошкоджено 6 приватних будинків і 2 зруйновано", - ідеться в повідомленні.

Загалом за добу нараховано 37 обстрілів (197 вибухів) із різних видів озброєння.