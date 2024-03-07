Росіяни за добу обстріляли 27 прикордонних сіл у Чернігівській і Сумській областях, є руйнування

Російські окупанти обстріляли за минулу добу 20 сіл у Сумській і сім сіл у Чернігівській області, що розташовані поблизу державного кордону з РФ.
Про це повідомило Оперативне командування "Північ".
Інформації про загиблих або поранених серед місцевого населення не зафіксовано.
У Чернігівській області під обстріл потрапили села Миколаївка, Костобобрів і Михальчина Слобода Новгород-Сіверського району, а також Шишківка, Клюси, Єліне і Хрінівка Корюківського району. Про руйнування не повідомляють.
У Сумському районі Сумської області під обстріл потрапили села Біловоди, Костянтинівка, Могриця, Басівка, Волфине, Храпівщина, Запсілля, Володимирівка, Степок, Покровка, Мала Корчаківка, Славгород і Наумівка. Басівка була обстріляна шість разів, Волфине і Степок двічі. "Храпівщина - 2 приходи, імовірно, КАБ. Унаслідок обстрілу пошкоджено господарські будівлі", - йдеться у зведенні.
В Охтирському районі під обстріл зі 120-мм мінометів потрапили села Олександрівка та Пономаренки, про руйнування не повідомляють.
У Шосткинському районі обстріляно села Товстодубове, Зноб-Новгородське, Кам'янка, Стара Гута і Голубівка. Голубівку було обстріляно двічі з реактивних систем залпового вогню. "Кам'янка - 3 приходи, імовірно, КАБ. Унаслідок обстрілу пошкоджено 6 приватних будинків і 2 зруйновано", - ідеться в повідомленні.
Загалом за добу нараховано 37 обстрілів (197 вибухів) із різних видів озброєння.
- Російська армія регулярно обстрілює прикордоння Сумської та Чернігівської областей.
- Чернігівська і Сумська області було частково окуповані на початку повномасштабного вторгнення. На території обох областей росіяни вчиняли численні воєнні злочини. Навесні 2022 захисники звільнили області, але ворог продовжує обстрілювати їх зі своєї території. Крім того, щомісяця ворожі ДРГ по 9-10 разів пробують заходити на територію Чернігівщини та Сумщини.
- Сумська область межує з Курською та Білгородською областями Росії на сході та Брянською – на півночі. Чернігівська область межує на півночі – з Брянською областю РФ, а на північному заході – з Гомельською областю Білорусі.