Окупанти хочуть побудувати в Сімферополі "полігон" для школярів, - ЗМІ

Російська влада вже виділила для нього ділянку площею 55 соток.

Російські окупанти мають намір побудувати в Сімферополі військово-спортивне містечко для навчання школярів військовим професіям.

Про це повідомляє видання "Крим.Реалії" з посиланням на росЗМІ.

Пропагандисти стверджують, що російська влада вже виділила ділянку площею 55 соток. До кінця квітня на ньому мають з'явитися смуги перешкод та різні тренажери – тир, скеледром, сектори вивчення зброї, протихімічного захисту та інші.

"За програмою НВП (Початкова військова підготовка, - ред.) вестиметься серйозна робота з допризовною молоддю, з НВП ми налаштовані «допомагати» школам та іншим навчальним закладам у проходженні тренажерної практики на цьому полігоні", - прокоментував голова російської Ради "Союз прикордонників Криму" Олександр Дьяченко