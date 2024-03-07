Окупанти хочуть побудувати в Сімферополі "полігон" для школярів, - ЗМІ

Російські окупанти мають намір побудувати в Сімферополі військово-спортивне містечко для навчання школярів військовим професіям.
Про це повідомляє видання "Крим.Реалії" з посиланням на росЗМІ.
Пропагандисти стверджують, що російська влада вже виділила ділянку площею 55 соток. До кінця квітня на ньому мають з'явитися смуги перешкод та різні тренажери – тир, скеледром, сектори вивчення зброї, протихімічного захисту та інші.
"За програмою НВП (Початкова військова підготовка, - ред.) вестиметься серйозна робота з допризовною молоддю, з НВП ми налаштовані «допомагати» школам та іншим навчальним закладам у проходженні тренажерної практики на цьому полігоні", - прокоментував голова російської Ради "Союз прикордонників Криму" Олександр Дьяченко
- Раніше глава Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров заявив, що фактично у всіх школах Криму росіяни проводять мілітаризацію дітей. Американський Інститут вивчення війни також зазначав, що російські окупаційні адміністрації продовжують примусову мілітаризацію українських дітей, які мешкають на окупованих територіях.
- Після початку повномасштабного вторгнення в кримських школах почали проводити так звані "уроки мужності", на які приходять російські військовослужбовці. Також на навчальних закладах встановлюють меморіальні таблички загиблим учасникам війни та обладнають у класах "парти героїв". Крім того, діти плетуть маскувальні сіті, шиють труси для солдатів і роблять окопні свічки. А учні вишів у кількох регіонах країни працюють на більш серйозному виробництві – виготовляють дрони.
- Мілітаризацію дітей росіяни почали ще після захоплення Криму в 2014 році. Так, наприклад, у 2018 році під час святкування Дня міста в Джанкої окупанти влаштували показовий виступ дітей, під час якого вони кидалися один на одного з багнетами, ножами, лопатами і шашками.
- Росіяни намагаються знищити самоідентифікацію українських дітей на окупованих територіях. Вони намагаються переконати, що вони росіяни, а української нації не існує.