Російські окупанти обстріляли сім громад Сумщини

Сьогодні, 6 березня, російських обстрілів зазнали Хотінська, Юнаківська, Білопільська, Краснопільська, Великописарівська, Середино-Будська та Зноб-Новгородська громади Сумської області.
Про це повідомила пресслужба Сумської ОВА.
Всього протягом дня росіяни здійснили 19 обстрілів Сумської області, під час яких пролунав 91 вибух.
На Середино-Будську громаду росіяни скинули 4 КАБ, одна бомба була застосована для дистанційного мінування території вражаючими елементами.
Великописарівську та Хотінську громади росіяни атакували з мінометів.
Також з мінометів та артилерії армія РФ обстріляла Юнаківську громаду.
Крім того, по Краснопільській громаді РФ била з мінометів та РСЗВ, а по Зноб-Новгородській - з РСЗВ та артилерії.
Білопільську громаду окупанти обстріляли ракетами з вертольоту та мінометами.