Російські окупанти обстріляли сім громад Сумщини

Сьогодні, 6 березня, російських обстрілів зазнали Хотінська, Юнаківська, Білопільська, Краснопільська, Великописарівська, Середино-Будська та Зноб-Новгородська громади Сумської області.

Про це повідомила пресслужба Сумської ОВА.

Всього протягом дня росіяни здійснили 19 обстрілів Сумської області, під час яких пролунав 91 вибух.

На Середино-Будську громаду росіяни скинули 4 КАБ, одна бомба була застосована для дистанційного мінування території вражаючими елементами.

Великописарівську та Хотінську громади росіяни атакували з мінометів.

Також з мінометів та артилерії армія РФ обстріляла Юнаківську громаду.

Крім того, по Краснопільській громаді РФ била з мінометів та РСЗВ, а по Зноб-Новгородській - з РСЗВ та артилерії.

Білопільську громаду окупанти обстріляли ракетами з вертольоту та мінометами.