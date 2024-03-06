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Лиховій: ворог зосереджує основні зусилля на новопавлівському напрямку

Після Авдіївки ворог зосередився на колишній мар'їнський напрямок, зокрема в районі села Новомихайлівка. 

Лиховій: ворог зосереджує основні зусилля на новопавлівському напрямку
Фото: змі окупантів

Після Авдіївки в Донецькій області російська армія зосередила свої сили  на новопавлівському (колишньому мар'їнському) напрямку, а саме стягує  резерви район села Новомихайлівка.

Про це в ефірі телемарафону повідомив речник оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Дмитро Лиховій, пише "Інтерфакс-Україна".

"Робимо висновок, що наразі росіяни зосереджують основні зусилля саме після Авдіївки на новопавлівському напрямку, це колишній мар'їнський напрямок за назвою. Зокрема, в районі села Новомихайлівка. Там противник б'ється лобом об східну околицю, має на меті просування вперед, докладає великих зусиль, справді підтягує туди резерви і для нього це на Донеччині основний напрямок атаки після Авдіївки", — зазначив він.

  • Впродовж доби, за даними Генштабу, на Новопавлівському напрямку сили оборони відбили 18 ворожих штурмів в районах населених пунктів Георгіївка, Побєда, Новомихайлівка Донецької області.
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