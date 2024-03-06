Кафедру журналістики у військовому виші очолює екскандидат від "Партії Шарія", - "Детектор медіа"

Геннадій Ніколайчук, якого в листопаді 2023 року призначили керівником кафедри військової журналістики Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка (ВІКНУ), у 2019 році балотувався до Верховної Ради від "Партії Шарія".

Про це повідомляє "Детектор медіа".

Політсила тоді програла вибори, набравши лише 2,23% голосів, і Ніколайчук повернувся до своєї спортивної діяльності. Він працював начальником групи міжнародних зв’язків Центрального спортивного клубу Збройних сил України.

У відкритих джерелах збереглася інформація про його участь у парламентських виборах за списками "Партії Шарія". Цю інформацію можна відшукати, зокрема, на сайті видання "Главком" та Руху "Чесно".

Під час дії воєнного стану доступ до матеріалів Центрвиборчкому закритий, зокрема - до реєстрів виборців, відомостей про чинних нардепів і кандидатів у депутати на попередніх виборах. "Детектор медіа" звернувся до Руху «Чесно» й отримав скан з вебархіву, яким підтверджується балотування Ніколайчука у 2019 році.

Журналісти також надіслали запит до ВІКНУ щодо призначення соратника Шарія начальником кафедри і поцікавилися, чи передбачає ця посада обмежений доступ до державної таємниці. Тим часом джерела в університеті повідомили, що керівництво вишу не знало про співпрацю Ніколайчука з проросійською політсилою.

Судячи з відкритих джерел, Геннадій Ніколайчук є майстром спорту з боксу, віцепрезидентом Федерації боксу міста Києва. У 2017 році він написав книгу "Золотарьов — тренер на рингу і в житті" про тренера братів Кличків. Також він є власником Благодійного фонду "Країна спорту". З журналістикою Ніколайчука пов’язує те, що він був членом правління Асоціації спортивних журналістів України.

Хто такий Анатолій Шарій