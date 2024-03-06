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Кафедру журналістики у військовому виші очолює екскандидат від "Партії Шарія", - "Детектор медіа"

Геннадія Ніколайчука в листопаді 2023 року призначили керівником кафедри військової журналістики Військового інституту КНУ імені Тараса Шевченка.

Кафедру журналістики у військовому виші очолює екскандидат від "Партії Шарія", - "Детектор медіа"
Геннадій Ніколайчук
Фото: БФ “Країна спорту”

Геннадій Ніколайчук, якого в листопаді 2023 року призначили керівником кафедри військової журналістики Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка (ВІКНУ), у 2019 році балотувався до Верховної Ради від "Партії Шарія".

Про це повідомляє "Детектор медіа".

Політсила тоді програла вибори, набравши лише 2,23% голосів, і Ніколайчук повернувся до своєї спортивної діяльності. Він працював начальником групи міжнародних зв’язків Центрального спортивного клубу Збройних сил України.

У відкритих джерелах збереглася інформація про його участь у парламентських виборах за списками "Партії Шарія". Цю інформацію можна відшукати, зокрема, на сайті видання "Главком" та Руху "Чесно".

Під час дії воєнного стану доступ до матеріалів Центрвиборчкому закритий, зокрема - до реєстрів виборців, відомостей про чинних нардепів і кандидатів у депутати на попередніх виборах. "Детектор медіа" звернувся до Руху «Чесно» й отримав скан з вебархіву, яким підтверджується балотування Ніколайчука у 2019 році.

Журналісти також надіслали запит до ВІКНУ щодо призначення соратника Шарія начальником кафедри і поцікавилися, чи передбачає ця посада обмежений доступ до державної таємниці. Тим часом джерела в університеті повідомили, що керівництво вишу не знало про співпрацю Ніколайчука з проросійською політсилою.

Судячи з відкритих джерел, Геннадій Ніколайчук є майстром спорту з боксу, віцепрезидентом Федерації боксу міста Києва. У 2017 році він написав книгу "Золотарьов — тренер на рингу і в житті" про тренера братів Кличків. Також він є власником Благодійного фонду "Країна спорту". З журналістикою Ніколайчука пов’язує те, що він був членом правління Асоціації спортивних журналістів України.

Хто такий Анатолій Шарій

  • Пропагандист Анатолій Шарій став відомим в Україні у 2014 році, коли критикував українську владу та Євромайдан. Від 2012 року він мешкав у країнах ЄС, отримав політичний притулок у Литві. Шарій заявляв, що його переслідує режим Януковича нібито через розслідування щодо участі держустанов у наркобізнесі.
  • Із 2019 року Шарій переїхав до Іспанії. А Литва позбавила його статусу біженця, оголосила його персоною нон ґрата та анулювали його документи.
  • У лютому 2021 року СБУ оголосила Шарію про підозру за двома статтям КК України: ч. 1 ст. 111 (державна зрада) та ч. 1 ст. 161 (порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної належності, релігійних переконань, інвалідності та за іншими ознаками).
  • У липні 2023 року Офіс генпрокурора повідомив, що Шарія судитимуть за державну зраду за співпрацю з ФСБ РФ. Слідчі встановили, що Шарій вів підривну діяльність проти України на виконання завдань російської спецслужби. В Україні проти Шарія запроваджені санкції, він оголошений у розшук.
  • 6 вересня 2022 року Верховний Суд остаточно заборонив діяльність партії Шарія в Україні. 
  • Влітку минулого року Служба безпеки України оголосила Шарию нову підозру та встановила докази його роботи на ФСБ РФ. На замовлення спецслужб РФ Шарій брав участь у підготовці і поширенні постановочних відеороликів, де росіяни допитують українських полонених. Крім того, в січні СБУ викрила у Дніпрі підпільний осередок “Партії Шарія”, учасники якого готували масові "акції протесту". В Україні проти Шарія запроваджені санкції, він оголошений у розшук.
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