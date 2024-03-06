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ЗСУ знищили командний пункт мотострілецької бригади РФ на Таврійському напрямку

Також Сили оборони знищили два ворожі "Муром-М".

ЗСУ знищили командний пункт мотострілецької бригади РФ на Таврійському напрямку
Фото: Telegram/Zelenskiy

Сили оборони ОСУВ "Таврія" у зоні своєї відповідальності знищили командний пункт однієї з мотострілецьких бригад ЗС РФ та знешкодили два комплекси спостереження “Муром-М”. 

Про це повідомив командувач ОСУВ "Таврія" генерал Олександр Тарнавський.

Як зазначив командувач, за минулу добу ворог завдав 33 авіаудари, 1 ракетний удар, 136 ударів дронами-камікадзе, вчинив 1143 обстріли та 67 штурмових дій.

"Наші захисники та захисниці стійко тримають оборону, проводять активні дії на визначених напрямках, послідовно нищать ворога", — зазначає Тарнавський.

Загальні втрати противника в живій силі на Таврійському напрямку за добу становлять 515 осіб (убитими й пораненими). Ще 4 російських окупантів здалися в полон. 

За добу Сили оборони знищили 10 танків, 24 бойові бронемашини, 10 артсистем, 11 автомобілів та 16 одиниць спецтехніки. Знешкодили 237 БпЛА різних типів.

"Сили оборони України знищили ще 1 важливий об'єкт ворога — командний пункт однієї з мотострілецьких бригад ЗС Росії. Серед знищеної російської техніки — 1 багатофункціональний оптико-електронний комплекс розвідки “Іронія”, 2 комплекси спостереження “Муром-М”, одразу 5 одиниць багі", — додає командувач.

Впродовж доби Збройні сили України знищили ще 1250 російських окупантів. Армія Росії від початку повномасштабного вторгнення втратила близько 420270 осіб та 10308 артилерійських систем.

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