Лікарі 3 тижня боролися за життя чоловіка. Раніше в лікарні померла його дочка.

У лікарні помер чоловік, який був тяжко травмований після займання у багатоповерхівці у Голосіївському районі столиці. Пожежа тоді спалахнула внаслідок ракетної атаки Росії. Сталося це 7 лютого 2024 року. Це 6-й загиблий з цього будинку, повідомляє Суспільне із посиланням на родичку родини Оксану Ткачук.

За її словами, ракетна атака раніше забрала життя і доньки загиблого Юрія Носова — Анастасії. Вони обоє були у вкрай важкому стані. Дівчина теж померла у лікарні від отриманих травм. Тоді про це повідомив і київський міський голова.

Друзі й знайомі родини висловлюють слова співчуття у соцмережах.

"Юра помер у лікарні після 3 тижнів боротьби лікарів за його життя, не приходячи у свідомість, після потрапляння уламків ракети у його будинок та Теремках. Два тижні тому померла від поранень донька Юри – Анастасія. Під час трагедії загинуло кілька собак родини…" – пишуть друзі у Facebook.

Ввечері 7 лютого у Києві завершилися роботи з ліквідації наслідків ранкової атаки росіян. На той момент було відомо, що у багатоповерхівці в Голосіївському районі Києва загинуло чотири людини.