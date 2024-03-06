Головне за ніч та ранок середи, 6 березня: удари по Покровську та Сумах, 40 спроб прориву оборони на Новопавлівському напрямку

Цієї ночі Росія вчинила чергову повітряну атаку проти українців. Ворог бив п'ятьма зенітними ракетами з С300 зі території Донецької області та випустив 42 безпілотники типу Shahed із чотирьох напрямків – Чауда та Балаклава в Криму, а також російських Курської області та Приморсько-Ахтарська.

Захисники збили 38 безпілотників у межах Дніпропетровської, Одеської, Херсонської, Хмельницької, Черкаської, Харківської, Вінницької та Сумської областей. Про це повідомили в Повітряних силах.

"До відбиття повітряного нападу залучено зенітні ракетні підрозділи Повітряних Сил, мобільні вогневі групи Сил оборони України та засоби радіоелектронної боротьби", – йдеться у повідомленні.

Тим часом Генеральний штаб Збройних сил України повідомляє, що впродовж доби сталося 86 бойових зіткнень.

Загалом ворог завдав чотирьох ракетних та 106 авіаційних ударів, здійснив 154 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали багатоповерхові та приватні будинки, а також інші об’єкти цивільної інфраструктури.

На Авдіївському напрямку наші захисники відбили 23 атаки ворога в районах населених пунктів Бердичі, Тоненьке, Первомайське, Водяне, Невельське, Семенівка та Орлівка Донецької області.

На Новопавлівському напрямку сили оборони продовжують стримувати ворога в районах Георгіївки, Новомихайлівки, Пречистівки та Красногорівки Донецької області, де ворог 39 разів намагався прорвати оборону наших військ.

Детальніше про оперативну обстановку станом на ранок 6 березня - в нашій новині.

Генштаб також інформує, що за добу українські захисники ліквідували ще 1250 окупантів, 50 артсистем та 21 танк. Окупаційна армія Росії втратила від початку повномасштабного вторгнення близько 420270 осіб.

Про інші втрати противника – в новині.

Росіяни вночі обстріляли Покровськ Донецької області, випустивши по місту чотири ракети С-300. Одна людина отримала поранення.

"Близько першої години ночі ворог випустив по місту 4 ракети С-300. Внаслідок удару цивільна особа отримала легкі поранення. Пошкоджені 11 багатоповерхівок, 3 приватні будинки і 3 адмінбудівлі", – повідомив начальник Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.

Також Філашкін закликав евакуюватися до безпечних регіонів.

У Сумах внаслідок російської атаки горів п'ятиповерховий житловий будинок. Загалом наслідки удару ліквідовували за трьома різними адресами.

В п'ятиповерхівці горіли три квартири на третьому поверсі. Про це повідомили в ДСНС.

"За іншою адресою, де внаслідок удару пошкодження різного ступеню зазнали житлові будинки та легкові автомобілі, надзвичайники оглянули територію й надали найрізноманітнішу допомогу громадянам", – йдеться у повідомленні.

Рятувальники ДСНС розгорнули два пункти незламності для обігріву населення.

Згодом у Офісі генерального прокурора повідомили, що серед поранених мешканців Сум є дитина десяти років. "Семеро осіб постраждали, серед поранених 10-річний хлопчик", – йдеться у повідомленні.

Внаслідок атаки окупантів пошкоджено помешкання в 11 багатоквартирних будинках та будівлю дошкільного навчального закладу. Також пошкоджено близько 20 автомобілів.

У Росії заявили про атаку безпілотниками у трьох регіонах. Йдеться про Білгородську область, аеродром у Воронезькій області, склад пального у Курській області.

Більше інформації – в новині.

За попередніми результатами праймеріз та кокусів "супервівторка", коли одразу 15 штатів визначають кандидатів у боротьбі за президентське крісло, на Америку чекає "матч-ревнш" Дональда Трампа і Джо Байдена. Як пише The Guardian, чинний та попередній господарі Білого дому здобувають впевнені перемоги.

Трамп виграв праймеріз республіканців у Техасі – одному з ключових штатів, який має найбільшу кількість делегатів після Каліфорнії. Суперниця мільярдера Ніккі Гейлі поки що має шанси на успіх лише у Вермонті, де після підрахунку третини голосів вона має невеличку перевагу.

Станом на 5 ранку за київським часом також відомо про перемогу Трампа у Вірджинії, Північній Кароліні, Теннессі, Оклахомі, Мені, Алабамі, Массачусетсі, Арканзасі, Міннесоті та Колорадо, де його спершу навіть не мало бути у бюлетені, але Верховний суд скасував цю заборону.

Джо Байден перемагає в усіх штатах, де відбувалися праймеріз та кокуси Демократичної партії.

Найповніша картина сьогоднішнього дня обов’язково буде на нашому сайті.

Тримаймося і наближаємо Перемогу!