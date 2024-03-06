Данілов: "поки не буде справедливого суду і покарання, ніяких контактів з нинішніми кремлівськими покидьками бути не може"

Україна не контактуватиме з нинішніми очільниками Кремля, допоки Росія не отримає справедливого покарання за свої воєнні злочини, заявив секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов.
У дописі в X він написав, що українська формула миру є документом не загальних декларацій, а "практичних реалізацій". Данілов зазначив, що "російським воєнним злочинцям ніхто і ніколи не вибачить смерть безвинних українських дітей".
"Поки не буде справедливого суду і покарання, ніяких контактів з нинішніми кремлівськими покидьками бути не може", – сказав він.
Данілов додав, що відновлення територіальної цілісності України є безальтернативним для початку будь-яких пропозицій щодо врегулювання війни.
"Зусилля міжнародних посередників, які представляють потужні і могутні країни, необхідно спрямувати не на переконання України, а на повернення росії до дій у рамках міжнародного права, а крім цього, що зараз більш важливо, ліквідацію джерел поставок підсанкційних товарів військового призначення на територію тимчасово існуючої рф", – додав секретар РНБО.
- З весни 2022 Україна і Росія не проводили переговорів щодо врегулювання війни. Допоки тривали переговорні раунди, Росія не припиняла чинити звірства і атакувати українські населені пункти. Восени Зеленський закріпив неможливість перемовин із Володимиром Путіним своїм указом.
- У лютому 2024 українська влада заговорила про можливість перемовин із росіянами, кажучи, що перемовини ці можливі тільки на умовах України, викладених в так званій формулі миру. Голова президентського офісу Андрій Єрмак сказав, що незабаром у Швейцарії відбудеться перший саміт щодо української формули миру. Учасниками стануть різні країни, але росіян на захід не запрошують. А от на другий саміт, вважає Єрмак, росіян можна покликати. "На другому саміті може бути така ситуація, що ми запросимо разом представників Російської федерації, де їм буде представлений цей план, на той випадок якщо хто там на той час буде представляти країну-агресора, захоче дійсно припинити цю війну і повернутися до справедливого миру", – сказав Єрмак.
- Президент Зеленський, коментуючи це, сказав, що на першому саміті Україна розраховує на створення плану, після чого технічно країни працюватимуть щодо кожної з криз, утворених війною, та підготують документ подібно до того, як це було з зерновою ініціативою. "Це не значить, що Росія прийме цей документ. Ніхто не може гарантувати, хто там буде з їх боку, ми не знаємо. Але ми говоримо, що цей документ буде представлений перемовниками російській стороні. І ми будемо готові до другого саміту до відповідних дипломатичних кроків", – наголосив він, зазначивши, що Україні потрібен справедливий мир.