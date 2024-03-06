Данілов: "поки не буде справедливого суду і покарання, ніяких контактів з нинішніми кремлівськими покидьками бути не може"

Україна не контактуватиме з нинішніми очільниками Кремля, допоки Росія не отримає справедливого покарання за свої воєнні злочини, заявив секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов.

У дописі в X він написав, що українська формула миру є документом не загальних декларацій, а "практичних реалізацій". Данілов зазначив, що "російським воєнним злочинцям ніхто і ніколи не вибачить смерть безвинних українських дітей".

"Поки не буде справедливого суду і покарання, ніяких контактів з нинішніми кремлівськими покидьками бути не може", – сказав він.

Данілов додав, що відновлення територіальної цілісності України є безальтернативним для початку будь-яких пропозицій щодо врегулювання війни.

"Зусилля міжнародних посередників, які представляють потужні і могутні країни, необхідно спрямувати не на переконання України, а на повернення росії до дій у рамках міжнародного права, а крім цього, що зараз більш важливо, ліквідацію джерел поставок підсанкційних товарів військового призначення на територію тимчасово існуючої рф", – додав секретар РНБО.