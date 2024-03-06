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У Сумах внаслідок атаки Росії горів житловий будинок. Поранені семеро людей (доповнено)

Є пошкодження ще за двома адресами.

У Сумах внаслідок атаки Росії горів житловий будинок. Поранені семеро людей (доповнено)
Наслідки удару по місту Суми
Фото: ДСНС України у Telegram

У Сумах внаслідок російської атаки горів п'ятиповерховий житловий будинок. Загалом наслідки удару ліквідовували за трьома різними адресами.

В п'ятиповерхівці горіли три квартири на третьому поверсі. Про це повідомили в ДСНС.

"За іншою адресою, де внаслідок удару пошкодження різного ступеню зазнали житлові будинки та легкові автомобілі, надзвичайники оглянули територію й надали найрізноманітнішу допомогу громадянам", – йдеться у повідомленні. 

Наслідки удару в Сумах
Фото: ДСНС України в Telegram
Наслідки удару в Сумах

Рятувальники ДСНС розгорнули два пункти незламності для обігріву населення.  

Згодом у Офісі генерального прокурора повідомили, що серед поранених мешканців Сум є дитина десяти років.

"Семеро осіб постраждали, серед поранених 10-річний хлопчик", – йдеться у повідомленні. 

Внаслідок атаки окупантів пошкоджено помешкання в 11 багатоквартирних будинках та будівлю дошкільного навчального закладу. Також пошкоджено близько 20 автомобілів.

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