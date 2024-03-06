Росія завдала понад 300 ударів по Запорізькій області

Надійшло 11 повідомлень про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури.

Російська окупаційна армія завдала 328 ударів по 6 містах та селах Запорізької області впродовж доби. Били із авіації, РСЗВ, артилерії. Також запускали безпілотники.

Про це повідомив начальник Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров.

Військовослужбовці Росії вдарили 7 авіаснарядами по Малинівці, Гуляйполю та Малій Токмачці, здійснили 21 обстріл із реактивної системи залпового вогню Малинівки, Малої Токмачки й Роботиного, а також атакували 59 безпілотниками Гуляйполе, Новоданилівку, Левадне, Роботине, Малу Токмачку та Малинівку.

241 артудар прийшовся по території Гуляйполя, Роботиного, Малинівки, Малої Токмачки, Новоданилівки та Левадного.

Надійшло 11 повідомлень про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури. Мирні жителі не постраждали.