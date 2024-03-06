Різка промова Сікорського "розгромила” Росію під час Радбезу ООН, − Bloomberg
Різка промова Сікорського "розгромила” Росію під час Радбезу ООН, − Bloomberg
«Котов» на дні. ЧФ мусить замкнутися на базах або втрачатиме по кораблю на місяць
«Котов» на дні. ЧФ мусить замкнутися на базах або втрачатиме по кораблю на місяць
Чи потрібне нам Міністерство культури?
Чи потрібне нам Міністерство культури?
«Дюна-2»: танок смерті і марення влади
«Дюна-2»: танок смерті і марення влади
У самопроголошеному Придністров’ї ФСБ вербує українців, які незаконно перетнули кордон, – Центр нацспротиву
У самопроголошеному Придністров’ї ФСБ вербує українців, які незаконно перетнули кордон, – Центр нацспротиву
Bloomberg: Послу України в Пекіні постійно влаштовують "холодний душ"
Bloomberg: Послу України в Пекіні постійно влаштовують "холодний душ"
Вибухи в Керчі та Феодосії: ціллю міг бути ворожий патрульний катер (оновлено)
Вибухи в Керчі та Феодосії: ціллю міг бути ворожий патрульний катер (оновлено)
Шведські бойові катери для Чорного моря
Шведські бойові катери для Чорного моря
Якщо не через суд, то через Конгрес: демократи готують закон про відсторонення Трампа від виборів
Якщо не через суд, то через Конгрес: демократи готують закон про відсторонення Трампа від виборів
ГоловнаСуспільствоВійна

Росія завдала понад 300 ударів по Запорізькій області

Надійшло 11 повідомлень про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури. 

Росія завдала понад 300 ударів по Запорізькій області
Запорізька область, наслідки атаки
Фото: Запорізька ОВА

Російська окупаційна армія завдала 328 ударів по 6 містах та селах Запорізької області впродовж доби. Били із авіації, РСЗВ, артилерії. Також запускали безпілотники. 

Про це повідомив начальник Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров.

Військовослужбовці Росії вдарили 7 авіаснарядами по Малинівці, Гуляйполю та Малій Токмачці, здійснили 21 обстріл із реактивної системи залпового вогню Малинівки, Малої Токмачки й Роботиного, а також атакували 59 безпілотниками Гуляйполе, Новоданилівку, Левадне, Роботине, Малу Токмачку та Малинівку.

241 артудар прийшовся по території Гуляйполя, Роботиного, Малинівки, Малої Токмачки, Новоданилівки та Левадного.

Надійшло 11 повідомлень про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури. Мирні жителі не постраждали.

  • Цієї ночі Росія вдарила п'ятьма зенітними ракетами з С300 зі території Донецької області та випустила 42 безпілотники типу Shahed із чотирьох напрямків – Чауда та Балаклава в Криму, а також російських Курської області та Приморсько-Ахтарська.
  • Захисники збили 38 безпілотників у межах Дніпропетровської, Одеської, Херсонської, Хмельницької, Черкаської, Харківської, Вінницької та Сумської областей.
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies