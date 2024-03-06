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Прем'єр Баварії закликає передати Україні Taurus

Очільник уряду найбільшої німецької федеральної землі звинуватив канцлера Шольца у впертості.

Прем'єр Баварії закликає передати Україні Taurus
Маркус Зьодер
Фото: WEB.de

Голова уряду федеральної землі Баварія в Німеччині виступає за надання Україні далекобійних ракет Taurus і не розуміє, чому це рішення має залежати від однієї людини - Олафа Шольца.

Як повідомляє Укрінформ, Маркус Зьодер, який представляє партію Християнсько-соціальний союз, вважає допомогу для України "моральним обов'язком" Німеччини. Він закликає провести у Бундестазі повторне голосування щодо постачання ракет. Зьодер також звинуватив канцлера Шольца у "впертості".

На думку прем'єра Баварії, надання Taurus не означає, що Німеччина стає стороною у війні. Зьодер також спростував заяву Шольца про те, що для функціонування ракет потрібна обов'язкова присутність в Україні німецьких військових - мовляв, у Південній Кореї ці комплекси використовуються і без зовнішньої допомоги. 

  • Німеччина - федеративна держава, що складається із 16 земель, кожна з яких має власний уряд.
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