Росіяни замінували Сумщину кульковими осколковими авіаційними бомбами

Минулої ночі на півночі Сумської області росіяни застосували кулькові осколкові авіаційні бомби ШОАБ-0,5.

Про це повідомила пресслужба поліції Сумщини.

Росіяни дистанційно замінували місцевість на території поблизу села Марчихина Буда Шосткинського району.

Російська авіація використала касетні бомби РБК-500. Одна така касета містить 565 кулькових авіабомб ШОАБ-0,5. Кожна бомба важить 400 грам та має велику зону ураження.

“За зовнішнім виглядом цей предмет схожий на невеликий м’ячик сріблястого кольору з невеликими виступаючими на корпусі “ребрами”. Своїм виглядом може привертати увагу дітей, тому радимо батькам взяти це до відома, і попередити близьких про можливу небезпеку”, - розповів начальник відділу вибухотехнічної служби ГУНП в Сумській області Ігор Черняк.

Фото: Поліція Сумщини Кулькові авіабомби ШОАБ-0,5

Сумчан закликали не підходити до таких знахідок, не брати їх до рук, а у разі виявлення авіабомби ШОАБ-0,5 або будь яких інших вибухонебезпечних предметів терміново повідомляти поліцію за телефоном 102.