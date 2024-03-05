Генштаб: Росіяни 34 рази спробували прорвати оборону українців на Новопавлівському напрямку

На Новопавлівському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах Георгіївки, Новомихайлівки, Пречистівки та Красногорівки Донецької області, де росіяни за підтримки авіації 34 рази намагалися прорвати оборону наших військ.

Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ.

Загалом упродовж доби відбулися 76 бойових зіткнень.

Ворог завдав 2 ракетних та 67 авіаційних ударів, здійснив 95 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.

Натомість авіація Сил оборони завдала ударів по 11 районах зосередження особового складу противника.

Підрозділи ракетних військ завдали ураження по району зосередження особового складу, озброєння і військової техніки, складу боєприпасів, зенітному ракетному комплексу Бук-М1 та радіолокаційному комплексу розвідки і контролю стрільби "Зоопарк-1".

Ситуація на фронті станом на 18.00 5 березня така: