Генштаб: Росіяни 34 рази спробували прорвати оборону українців на Новопавлівському напрямку

На Новопавлівському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах Георгіївки, Новомихайлівки, Пречистівки та Красногорівки Донецької області, де росіяни за підтримки авіації 34 рази намагалися прорвати оборону наших військ.
Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ.
Загалом упродовж доби відбулися 76 бойових зіткнень.
Ворог завдав 2 ракетних та 67 авіаційних ударів, здійснив 95 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.
Натомість авіація Сил оборони завдала ударів по 11 районах зосередження особового складу противника.
Підрозділи ракетних військ завдали ураження по району зосередження особового складу, озброєння і військової техніки, складу боєприпасів, зенітному ракетному комплексу Бук-М1 та радіолокаційному комплексу розвідки і контролю стрільби "Зоопарк-1".
Ситуація на фронті станом на 18.00 5 березня така:
- на Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін;
- на Сіверському та Слобожанському противник здійснив обстріли з реактивних систем залпового вогню в районах населених пунктів Середина-Буда, Дружба та Осоївка Сумської області. Артилерійських та мінометних обстрілів ворога зазнали більше 30 населених пунктів, серед них Клюси, Блешня, Грем’яч Чернігівської області; Бачівськ, Покровка, Басівка Сумської області; Уди, Козача Лопань та Амбарне Харківської області;
- на Куп’янському ворог наступальних (штурмових) дій не вів. Завдав авіаційних ударів в районах населених пунктів Кислівка Харківської області та Новоєгорівка Луганської області. Під артилерійським та мінометним вогнем опинилися понад 20 населених пунктів, зокрема Западне, Степова Новоселівка, Котлярівка Харківської області;
- на Лиманському наші бійці відбили 5 атак противника в районі населеного пункту Терни Донецької області, де ворог, за підтримки авіації, намагався прорвати оборону наших військ. Від артилерійських та мінометних обстрілів постраждали близько 15 населених пунктів, серед них Білогорівка Луганської області та Торське, Серебрянка Донецької області;
- на Бахмутському відбили 1 атаку противника в районі населеного пункту Біла Гора Донецької області, де ворог намагався покращити своє тактичне положення. Противник завдав авіаційних ударів в районах населених пунктів Часів Яр, Богданівка, Курдюмівка та Дружба Донецької області. Також під артилерійським та мінометним вогнем опинилися понад 10 населених пунктів, зокрема Григорівка, Нью-Йорк, Кліщіївка та Андріївка Донецької області;
- на Авдіївському відбили 22 атаки ворога в районах населених пунктів Бердичі, Тоненьке, Первомайське, Невельське, Семенівка та Орлівка. Противник завдав авіаудару в районі населеного пункту Семенівка. Артилерійських та мінометних обстрілів противника зазнали близько 15 населених пунктів, серед них Бердичі, Первомайське та Орлівка Донецької області;
- на Новопавлівському противник завдав авіаційного удару в районі населеного пункту Вугледар. Під артилерійським та мінометним вогнем окупантів опинились понад 20 населених пунктів, серед них Костянтинівка, Георгіївка, Парасковіївка, Вугледар Донецької області;
- на Оріхівському ворог здійснив 5 безуспішних атак в районах населених пунктів Гуляйполе, Малинівка та Роботине. Завдав авіаційних ударів в районах населених пунктів Малинівка та Мала Токмачка. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали понад 15 населених пунктів, серед них Гуляйпільське, Новодарівка, Рівнопіль Запорізької області;
- у зоні відповідальності ОСУВ “Одеса”, на Придніпровському (Херсонському) напрямку противник здійснив 2 безуспішні штурмові дії. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали понад 30 населених пунктів, серед них Антонівка, Велетенське, Тягинка, Іванівка Зміївка Херсонської області.