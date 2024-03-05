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ДПСУ: у Тисі потонув молодий прикарпатець

Юнака 2002 року народження виявив прикордонний наряд.

ДПСУ: у Тисі потонув молодий прикарпатець
Потопельник у Тисі
Фото: Скріншот відео ДПСУ

У Закарпатській області у річці Тиса виявили тіло юнака 2002 року народження.

Про це інформує Державна прикордонна служба України.

"Сьогодні вранці під час патрулювання річкової ділянки кордону прикордонний наряд відділення «Солотвино» виявив у Тисі тіло людини без ознак життя. До місця події прикордонники викликали співробітників ДСНС та поліції", – йдеться у повідомленні.

Загиблим виявився житель Івано-Франківської області 2002 року народження.

У ДПСУ зазначили, що, імовірно, юнак намагався таким чином перетнути кордон.

Прикордонники нагадують, що від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну, на ділянці відповідальності Мукачівського прикордонного загону, це вже 21 випадок виявлення загибелі людини під час спроби перепливання річки, якою пролягає кордон з Румунією.

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