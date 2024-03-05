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Росіяни оголосили "полювання на відьом": на ТОТ активно шукають українське підпілля

На ТОТ загарбники полюють на український рух опору, який допомагає Силам оборони України.

Росіяни оголосили "полювання на відьом": на ТОТ активно шукають українське підпілля
Фото: Центр нацспротиву

На тимчасово окупованих територіях окупанти шукають українське підпілля, яке повідомляє Силам оборони місцерозташування та переміщення російської армії. За "цінну" інформацію росіяни обіцяють грошову винагороду.

Про це повідомляє Центр національного спротиву.

"Ворог обіцяє гроші тим, хто повідомить в РОА про українців, що фіксують переміщення техніки. Проте ворог не враховує, що він на ТОТ лише короткочасний окупант й більшість українців продовжує повідомляти про його розташування", — ідеться у повідомленні ЦНС.

  • Раніше повідомлялося, що на тимчасово окупованих територіях окупанти збільшують кількість екіпажів поліції та посилених загонів росгвардійців, щоб шукати українське підпілля.
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