Що подивитися: 7 серіалів березня
Що подивитися: 7 серіалів березня
У самопроголошеному Придністров’ї ФСБ вербує українців, які незаконно перетнули кордон, – Центр нацспротиву
У самопроголошеному Придністров’ї ФСБ вербує українців, які незаконно перетнули кордон, – Центр нацспротиву
«Котов» на дні. ЧФ мусить замкнутися на базах або втрачатиме по кораблю на місяць
«Котов» на дні. ЧФ мусить замкнутися на базах або втрачатиме по кораблю на місяць
Різка промова Сікорського "розгромила” Росію під час Радбезу ООН, − Bloomberg
Різка промова Сікорського "розгромила” Росію під час Радбезу ООН, − Bloomberg
Ліга чемпіонів: бій за чвертьфінал
Ліга чемпіонів: бій за чвертьфінал
Непомітна окупація Софіївської Борщагівки: ОПЗЖ, РПЦ та “шейхи” з Криму проти громади
Непомітна окупація Софіївської Борщагівки: ОПЗЖ, РПЦ та “шейхи” з Криму проти громади
Шведські бойові катери для Чорного моря
Шведські бойові катери для Чорного моря
Bloomberg: Послу України в Пекіні постійно влаштовують "холодний душ"
Bloomberg: Послу України в Пекіні постійно влаштовують "холодний душ"
«Дюна-2»: танок смерті і марення влади
«Дюна-2»: танок смерті і марення влади
ГоловнаСвіт

У Брюсселі зустрілися дипломати ЄС і Китаю, говорили про війну в Україні

Європейські дипломати привітали майбутній візит Лі Хуея до Києва, який, як вони сподівалися, надасть можливість для предметної взаємодії Китаю з Україною.

У Брюсселі зустрілися дипломати ЄС і Китаю, говорили про війну в Україні
Спецпредставник Китаю у справах Євразії Лі Хуей
Фото: EPA/UPG

Напередодні, 4 березня, у Брюсселі відбулася зустріч керівників управлінь зовнішньополітичної служби ЄС із питань Східної Європи та Центральної Азії Міхаеля Зіберта і Тихоокеанського регіону Нікласа Кварнстрьома зі спецпредставником уряду Китаю з питань Євразії Лі Хуеєм.

Як ідеться на сайті дипломатичної служби Євросоюзу, сторони обговорили війну в Україні. ЄС підкреслив повну відповідальність Росії за неспровоковану та невиправдану агресію, наголосивши, що повага до принципів Статуту ООН, суверенітету та територіальної цілісності України має бути наріжним каменем будь-якого остаточного врегулювання. Також блок наголосив, що війна Росії є реальною загрозою її безпеці і що, отже, позиція Китаю щодо війни неминуче впливає на двосторонні відносини між Брюсселем і Пекіном. 

Європейські дипломати привітали майбутній візит Лі Хуея до Києва, який, як вони сподівалися, надасть можливість для предметної взаємодії Китаю з Україною.

ЄС очікує, що Китай як постійний член Ради Безпеки ООН відіграватиме конструктивну роль і використовуватиме будь-яку можливість для захисту та просування Статуту Організації та міжнародного права. Сторона ЄС наголосила, що очікує, що Пекін закличе Москву поважати принципи суверенітету, незалежності та територіальної цілісності, вивівши свої сили і військову техніку з усієї території України в межах її міжнародно визнаних кордонів.

Також на зустрічі йшлося про зростання обсягів експорту товарів подвійного призначення та передових технологій з Китаю до російського військово-промислового комплексу. Сторона ЄС підтвердила своє серйозне занепокоєння з цього приводу і закликала Пекін зробити ефективні кроки в межах своєї юрисдикції, щоб обмежити потоки цих товарів.

  • Лі Хуей 2 березня відвідав Москву, щоб обговорити так звану "українську кризу" із заступником міністра закордонних справ Росії Михайлом Галузіним. Опісля Китай озвучив своє бажання у посередництві для проведення мирних переговорів між Києвом та Москвою.
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies