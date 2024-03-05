У Брюсселі зустрілися дипломати ЄС і Китаю, говорили про війну в Україні

Європейські дипломати привітали майбутній візит Лі Хуея до Києва, який, як вони сподівалися, надасть можливість для предметної взаємодії Китаю з Україною.

Напередодні, 4 березня, у Брюсселі відбулася зустріч керівників управлінь зовнішньополітичної служби ЄС із питань Східної Європи та Центральної Азії Міхаеля Зіберта і Тихоокеанського регіону Нікласа Кварнстрьома зі спецпредставником уряду Китаю з питань Євразії Лі Хуеєм.

Як ідеться на сайті дипломатичної служби Євросоюзу, сторони обговорили війну в Україні. ЄС підкреслив повну відповідальність Росії за неспровоковану та невиправдану агресію, наголосивши, що повага до принципів Статуту ООН, суверенітету та територіальної цілісності України має бути наріжним каменем будь-якого остаточного врегулювання. Також блок наголосив, що війна Росії є реальною загрозою її безпеці і що, отже, позиція Китаю щодо війни неминуче впливає на двосторонні відносини між Брюсселем і Пекіном.

Європейські дипломати привітали майбутній візит Лі Хуея до Києва, який, як вони сподівалися, надасть можливість для предметної взаємодії Китаю з Україною.

ЄС очікує, що Китай як постійний член Ради Безпеки ООН відіграватиме конструктивну роль і використовуватиме будь-яку можливість для захисту та просування Статуту Організації та міжнародного права. Сторона ЄС наголосила, що очікує, що Пекін закличе Москву поважати принципи суверенітету, незалежності та територіальної цілісності, вивівши свої сили і військову техніку з усієї території України в межах її міжнародно визнаних кордонів.

Також на зустрічі йшлося про зростання обсягів експорту товарів подвійного призначення та передових технологій з Китаю до російського військово-промислового комплексу. Сторона ЄС підтвердила своє серйозне занепокоєння з цього приводу і закликала Пекін зробити ефективні кроки в межах своєї юрисдикції, щоб обмежити потоки цих товарів.