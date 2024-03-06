Прем’єр-міністр Гаїті Аріель Анрі “знайшовся” у Пуерто-Ріко

Прем’єр-міністр Гаїті Аріель Анрі прибув до Пуерто-Ріко, пише Associated Press.
Анрі, який прийшов до влади після вбивства президента Жовенеля Моїза у 2021 році, не було у країні під час останнього та найсерйознішого спалаху насильства в країні минулого тижня. Прем’єр, подорожуючи світом від Південної Америки до Африки, не повідомляв про дату повернення.
Тим часом озброєні групи захопили влади, вчинивши стрілянину з поліцією в головному міжнародному аеропорту Гаїті в понеділок і спровокувавши масову втечу з двох найбільших в’язниць країни.
Указ про оголошення надзвичайного стану та комендантської години для відновлення порядку підписав міністр фінансів, який виконує обов’язки прем’єр-міністра.
“Це питання на мільйон доларів. Той факт, що він навіть не відкрив рота з початку насильства, викликав усілякі припущення”, − заявив науковий співробітник Вашингтонського Центру економічних і політичних досліджень Джейк Джонстон.
Вчора посадовці заявили, що Анрі приземлився в Пуерто-Ріко, він прибув до Сан-Хуана чартерним рейсом із Нью-Джерсі. Дані відстеження показали, що літак спочатку прямував до Домініканської Республіки, яка розділяє з Гаїті острів Еспаньола. За кілька годин до того, як він прибув до Пуерто-Ріко, уряд Домінікани оголосив, що негайно призупиняє все повітряне сполучення з Гаїті.
Тим часом Джиммі Шеріз’є, колишній офіцер елітної поліції, який очолює федерацію банд, яка взяла на себе відповідальність за напади, повторив вчора свою мету заблокувати повернення Анрі та змусити його піти у відставку. “Наша мета − зламати систему», − заявив він журналістам на імпровізованій пресконференції в нетрях столиці Гаїті Порт-о-Пренс, на якій його оточили люди в лижних масках з важкими автоматами.
“Ми боремося проти Аріеля до останньої краплі нашої крові”, − сказав він.
- Бунт спалахнув у країні минулого четверга, коли прем'єр Анрі приїхав до Кенії, щоб обговорити відправку на Гаїті багатонаціональних сил безпеки під керівництвом східноафриканської країни. Джиммі Шерізьє оголосив скоординовану атаку, щоб усунути його.
- У Гаїті понад 300 тисяч жителів столиці були змушені залишити домівки через розгул насильства у місті. Лише у січні близько 1 100 людей були вбиті, поранені або викрадені. ООН назвала цей місяць найжорстокішим за два роки.
- Заворушення у країні активізувалося після вбивства президента Моїза у 2021. Лідера країни не змінили, а вибори не проводили з 2016 року. Згідно з політичною угодою, Анрі мав піти у відставку до 7 лютого. Але заплановані вибори не відбулися, і він залишається на посаді.
- Лідери країн Карибського басейну заявляли, що прем'єр погодився провести загальні вибори не пізніше 31 серпня 2025 року.
- Уряд Гаїті запровадив надзвичайний стан на 72 години та комендантську годину після того, як озброєні банди штурмували велику в'язницю Порт-о-Пренса.