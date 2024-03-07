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Суд визнав реквізиторку винною у вбивстві українки Галини Гатчінс

Ханна Гутьєррес-Рід не помітила, що до пістолета на зйомках фільму "Іржа" потрапили справжні набої. 

Суд визнав реквізиторку винною у вбивстві українки Галини Гатчінс
Галина Гатчінс
Фото: npr.org

Українська операторка Галина Гатчінс загинула внаслідок дій реквізиторки на знімальному майданчику фільму "Іржа" Ханни Гутьєррес-Рід. Суд офіційно звинуватив жінку у ненавмисному вбивстві.

Як повідомляє BBC, реквізиторці загрожує до 18 місяців за ґратами за те, що вона не помітила справжні набої у пістолеті, який використовувався для зйомок. Відомий актор Алек Болдуїн зрештою взяв зброю до рук - і випадково вистрілив в українку, завдавши смертельного поранення. 

Родина Галини Гатчінс залишилася задоволеною вироком суду. Рішення також суттєво впливає на звинувачення щодо Болдуїна, який досі перебуває під слідством. Адвокати актора тепер зможуть стверджувати, що відповідальність за справжні набої у пістолеті лежить на реквізиторці, а їхній підзахисний не міг передбачити нехтування нею обов'язків. 

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